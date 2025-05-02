Беларусь заняла 166-е место в индексе свободы прессы 2.05.2025, 10:56

В рейтинге представлено 180 стран.

Беларусь заняла 167-е место в рейтинге свободы прессы. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации «Репортеры без границ» (RSF). Наша страна находится между Кубой и Азербайджаном.

«34 страны выделяются массовым закрытием своих СМИ, что привело к изгнанию журналистов в последние годы. Это особенно верно для Никарагуа (172-е место), Беларуси (166), Ирана (176), Мьянмы (169), Судана (156), Азербайджана (167) и Афганистана (175), где экономические трудности усугубляют последствия политического давления», — отмечает RSF.

Первые десять мест в рейтинге занимают (в порядке убывания): Норвегия, Эстония, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Дания, Ирландия, Португалия, Швейцария, Чехия.

Хуже всего ситуация со свободой прессы в России, Никарагуа, Вьетнаме, Туркменистане, Афганистане, Иране, Сирии, Китае, Северной Корее и Эритрее.

В рейтинге представлено 180 стран. В индексе-2024 Беларусь занимала 167-е место, в 2023 году — 157-е, в 2022-м — 153-е.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, за решеткой находится 40 представителей СМИ.

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