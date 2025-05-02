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В ДТП в Польше погиб один из богатейших людей Норвегии

  • 2.05.2025, 18:41
В ДТП в Польше погиб один из богатейших людей Норвегии
Хокон Вигнер Линдал Олайсен

Совладелец компании по разведению и переработке лосося на Jaguar врезался в дерево.

Один из богатейших норвежцев, совладелец рыбопромышленной компании Nova Sea Хокон Вигнер Линдал Олайсен погиб в ДТП в Польше, сообщает местный портал RMF 24.

Авария произошла в Мазовецком воеводстве на востоке Польши. Jaguar Олайсена по неизвестным причинам врезался в дерево у дороги.

Директор по коммуникациям и связям с общественностью Nova Sea Даниэль Бьярманн Симонсен в комментарии норвежскому NRK подтверждает гибель Олайсена.

«С глубокой печалью сообщаем, что совладелец Nova Sea Хокон Вигнер Линдал Олайсен погиб в автомобильной аварии в Польше сегодня утром. Многие в компании знали Хокона. Наши мысли с семьей», — говорится в сообщении.

NRK сообщает, что в аварии погибли двое, кто вторая жертва, не уточняется.

Олайсен родился в 1982 году в семье Стейнара Олайсена, который к тому времени уже десять лет занимался разведением и переработкой лосося. На основе этого бизнеса в 1985 году и появилась компания Nova Sea, которая потом перешла к детям ее основателя, умершего в 2011 году, — Линдалу, Айно и Марии. У компании более чем 30 рыбных ферм в Норвегии.

В 2024 году в рейтинге 400 самых богатых людей Норвегии по версии издания Kapital Линдал Олайсен занимал вместе с сестрами 305-е место.

В январе этого года основным владельцем Nova Sea стал концерн Mowi — теперь он контролирует 95% акций компании. Ранее у Mowi было 49%, у Vigner Olaisen он выкупил 46% акций за €625 млн. Часть сделки была погашена акциями Mowi.

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