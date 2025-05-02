В ДТП в Польше погиб один из богатейших людей Норвегии 2.05.2025, 18:41

Хокон Вигнер Линдал Олайсен

Совладелец компании по разведению и переработке лосося на Jaguar врезался в дерево.

Один из богатейших норвежцев, совладелец рыбопромышленной компании Nova Sea Хокон Вигнер Линдал Олайсен погиб в ДТП в Польше, сообщает местный портал RMF 24.

Авария произошла в Мазовецком воеводстве на востоке Польши. Jaguar Олайсена по неизвестным причинам врезался в дерево у дороги.

Директор по коммуникациям и связям с общественностью Nova Sea Даниэль Бьярманн Симонсен в комментарии норвежскому NRK подтверждает гибель Олайсена.

«С глубокой печалью сообщаем, что совладелец Nova Sea Хокон Вигнер Линдал Олайсен погиб в автомобильной аварии в Польше сегодня утром. Многие в компании знали Хокона. Наши мысли с семьей», — говорится в сообщении.

NRK сообщает, что в аварии погибли двое, кто вторая жертва, не уточняется.

Олайсен родился в 1982 году в семье Стейнара Олайсена, который к тому времени уже десять лет занимался разведением и переработкой лосося. На основе этого бизнеса в 1985 году и появилась компания Nova Sea, которая потом перешла к детям ее основателя, умершего в 2011 году, — Линдалу, Айно и Марии. У компании более чем 30 рыбных ферм в Норвегии.

В 2024 году в рейтинге 400 самых богатых людей Норвегии по версии издания Kapital Линдал Олайсен занимал вместе с сестрами 305-е место.

В январе этого года основным владельцем Nova Sea стал концерн Mowi — теперь он контролирует 95% акций компании. Ранее у Mowi было 49%, у Vigner Olaisen он выкупил 46% акций за €625 млн. Часть сделки была погашена акциями Mowi.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com