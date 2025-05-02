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«Талибан»: Мы не только победили Советский союз, но и освободили Среднюю Азию

  • 2.05.2025, 19:10
  • 3,306
«Талибан»: Мы не только победили Советский союз, но и освободили Среднюю Азию

Новые «друзья» РФ укололи Путина.

Афганский народ не только победил Советский Союз в Афганистане, но и стал причиной его падения в Центральной Азии. Об этом заявил в Кабуле и.о. министра по делам границ, национальностей и племен правительства талибов Нурулла Нури по случаю 33-й годовщины начала вывода советских войск, передает TOLOnews.

По его словам, Афганистан вскоре сможет конкурировать с передовыми странами мира в политической, экономической и сфере безопасности.

«У нас есть хорошие новости о том, что скоро Афганистан будет конкурировать с крупнейшими мировыми державами в политической, экономической и сфере безопасности», — добавил Нури.

На той же церемонии Фасихуддин Фитрат, начальник штаба министерства обороны талибов подчеркнул, что другие должны учиться на истории Афганистана и что ни один враг не должен даже думать об оккупации страны.

«Неважно, какой силой и властью обладает враг, его мощь не выдержит. Народ Афганистана свободен и будет продолжать свободно бороться против него, в конечном итоге достигнув победы. А мы должны усвоить, что враг всегда ищет наши слабости», — отметил Фитрат.

На церемонии также выступил и.о. министра информации и культуры Хайрулла Хайрхва, который заявил:

«Мы наблюдаем, как некоторые лица пытаются развратить умы молодых людей и использовать их в качестве инструментов. Оппоненты, потерпевшие неудачу в эпоху джихада, теперь пытаются ввести людей в заблуждение».

Все выступавшие отметили, что моджахеды, состоящие из различных политических партий, после 14 лет борьбы в конечном итоге преуспели в свержении последнего коммунистического режима во главе с доктором Наджибуллой, взяв контроль над страной.

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