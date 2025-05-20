Лидеры стран Европы раскрыли, что Трамп им рассказал о телефонной беседе с Путиным 20.05.2025, 5:02

Детали.

Лидеры Италии, Германии, Финляндии и президент Европейской комиссии вечером 19 мая обсудили с президентом США ДональдомТрампом его телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на своей странице в X заверил общественность в продолжении помощи Украине, а также в продолжении давления на Россию для завершения развязанной ею войны.

«Европа и Америка здесь очень едины: Мы будем внимательно сопровождать Украину на пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву через санкции. Мы договорились об этом с Президентом США после его переговоров с Путиным», — написал он.

Позднее в офисе Мерца уточнили, что президент США и европейские партнеры во время разговора «договорились о следующих шагах».

«Они согласились тесно координировать переговорный процесс и стремиться к проведению очередной технической встречи… Европейские участники объявили об усилении давления на российскую сторону с помощью санкций», — заявили они.

Далее — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен через соцсеть Х поблагодарила Трампа за «неустанные усилия по достижению перемирия в Украине».

«Важно, чтобы США оставались вовлеченными в этот процесс. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении прочного мира в Украине», — отметила она.

Финский президент Александр Стубб отметил, что лидеры обсудили «мирные переговоры» между Украиной и Россией, прекращение огня и шаги на пути к «справедливому и длительному миру».

«Важно продолжать тесную координацию между Соединенными Штатами и Европой. Финляндия продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», — заверил Стубб на своей странице Х.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что мировые лидеры добиваются немедленного начала переговоров между сторонами, которые могут как можно скорее привести к прекращению огня и создать условия для справедливого и прочного мира в Украине.

«В этой связи готовность Святого Отца (Папы Льва XIV — ред.) провести переговоры в Ватикане была оценена положительно. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и работу по установлению мира.

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