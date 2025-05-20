Начало новой эпохи? 2 Алексей Копытько

20.05.2025, 9:00

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Алексей Копытько

Кто станет главной военной силой Европы.

15 мая канцлер Мерц, выступая с первой речью в этом статусе перед Бундестагом, заявил, что намерен создать самую сильную регулярную армию в Европе. Курс на ремилитаризацию Германии задекларировал официально.

«Это соответствует статусу крупнейшей и сильнейшей экономики Европы». Все логично.

В 2023 году министр обороны Польши сказал нечто подобное: Варшава собирается построить самую сильную сухопутную армию на континенте. Несмотря на смену правительства, этот курс продолжается. Более того: во время избирательной кампании в Польше наметилась дискуссия.

Туск заявил, что ему сложно говорить на тему сильной немецкой армии, но он бы хотел, чтоб Германия вооружалась быстрее и лучше. В то же время звучат иные мнения: не все рады новому курсу Берлина, ибо армия – это обоюдоострый аргумент. Бундесвер может внезапно превратиться в вермахт. И причитать, что мы так не договаривались, будет поздно. В связи с этим сближение Польши и Франции в оборонной сфере выглядит как предохранитель не только от России.

Макрон не раз называл французскую армию «самой эффективной в Европе». Как это измерить – непонятно. Франция действительно обладает уникальными компетенциями и замкнутыми циклами в ВПК. Но что касается способности вести современные боевые действия – тут есть определенный скепсис. Отчасти потому, что к вооруженным французам последние 80 лет традиционно относятся с легким пренебрежением и предубеждением. Итого. Явно намечается конкуренция «самых сильных армий» континента. Отсюда неизбежность постоянного клинча при распределении денег ЕС.

Франция постоянно блокировала идеи, которые могли бы радикально ускорить помощь Украине, в т.ч. – боеприпасами, но где предполагалось финансирование не в ЕС. Позиция Франции имеет вес, потому что они платят за себя сами.

Для немцев, которые платят больше, перераспределение денег в пользу армии Польши будет выглядеть неорганичным. Что начнет провоцировать критику. Варшава будет акцентировать статус «форпоста».

В целом, это объясняет, почему Европа, обладающая значительно большими человеческими и материальными ресурсами, не выдержит конкуренции в формате блицкрига с Россией.

Для всех уже очевидно, что единственный способ быстро и качественно повысить боевой потенциал Европы – это оборонный союз с Украиной. Поскольку нам его не предлагают (наоборот – открыто звучат мнения, что Украина должна остаться буферной зоной и война может идти долго), а маскируют разными красивыми словами, маятник неизбежно начнет движение в другую сторону – в сторону «нейтралитета Украины».

И тогда группа «самых сильных армий Европы» получит шанс защитить этот статус в творческой дискуссии с Кремлем. Думаю, примерно в 2027 году.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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