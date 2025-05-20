The Atlantic: Главное заблуждение Трампа о войне в Украине 5 20.05.2025, 11:00

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Если он хочет мирный договор — надо изменить подход к Путину

Недавние переговоры между российскими и украинскими официальными лицами в Стамбуле — первые с 2022 года — привели к обсуждению возможного перемирия. Но позиции сторон остались прежними: требования Москвы слишком завышены для быстрого урегулирования конфликта, пишет американский журнал The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

С тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, он демонстрирует фундаментальное непонимание сути войны в Украине, убежден бывший сотрудник Совета национальной безопасности Томас Райт. Трамп уверен, что сможет остановить боевые действия, если заморозит линию фронта и не допустит вступления Украины в НАТО. Однако Путину этого недостаточно: Кремль требует сократить украинскую армию, прекратить сотрудничество с Западом и не допустить европейские войска в Украину. Россия хочет не нейтральную, а подчиненную Украину.

Теперь решающее слово за Трампом. В апреле он пригрозил «выйти из процесса», если стороны не достигнут соглашения. Возможно, это означает прекращение поддержки Украины, что сыграет на руку России. Или же США могут сохранить помощь, но отказаться от давления на Путина, ожидая, когда тот согласится на компромисс.

Украина и ее союзники понимают: мир пока невозможен. Но дипломатическая цель — убедить Трампа, кто на самом деле затягивает войну. Изначально он считал упорным именно Владимира Зеленского — особенно после того, как Украина требовала гарантии безопасности, на которые Трамп не был готов. Однако все изменилось после временной заморозки помощи США и тактического хода Киева: украинцы согласились на безусловное 30-дневное перемирие, перехватив инициативу.

Путин, напротив, не мог принять такое перемирие без уступок, ведь это означало бы сохранение позиций Украины и ее сближение с Европой. В итоге именно Москва оказалась стороной, мешающей заключению мира — что использовал Зеленский, предложив личную встречу с Путиным. Тот отказался, выставив себя в невыгодном свете перед Трампом.

Тем не менее Россия может получить преимущество от отказа идти на компромисс, если США действительно откажутся от помощи Киеву. Хотя Украина теперь меньше зависит от Вашингтона — благодаря ускоренной поставке оружия и росту собственного ВПК — прекращение американской поддержки может осложнить ситуацию на фронте.

Однако если США сохранят хотя бы частичную поддержку, а Европа возьмет на себя основную нагрузку, Россия может столкнуться с нехваткой ресурсов для продолжения войны. Только за последние девять месяцев Москва потеряла более 1 500 человек в сутки — и это без учета необходимости новой мобилизации, которой Кремль избегает.

Проблема в том, что Трамп, по всей видимости, не осознает, что лишь давление на фронте заставит Путина пойти на уступки. Его посланник утверждает, что «харизма Трампа» способна склонить Путина к миру. Но Кремль рассчитывает, что у Украины и Запада закончатся ресурсы, и личные симпатии тут не помогут.

Решение все же возможно: Европа может взять на себя большую часть поддержки Украины, в то время как США сохранят ключевые поставки — разведданные, ПВО и тяжелое вооружение. При этом европейские лидеры могли бы компенсировать Америке затраты, используя, к примеру, замороженные российские активы.

Такой компромисс позволит Трампу заявить, что он сократил помощь Украине и переложил ее на Европу, не потеряв лицо. А главное — он сможет убедить Путина, что военным путем победить невозможно. Только тогда у Трампа появится шанс добиться мира, который он так стремится заключить.

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