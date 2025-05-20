Недалеко от Земли астрономы обнаружили водные планеты 1 20.05.2025, 11:04

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Ученые заявили, что это потенциально обитаемые миры.

Ученые пришли к выводу, что некоторые планеты в системе TRAPPIST-1 могут быть покрытыми океанами из жидкой воды, но вопрос об их потенциальной обитаемости остается открытым.

Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Система TRAPPIST-1

Астрономы провели новое исследование планет, которые вращаются вокруг звезды TRAPPIST-1 на расстоянии 40 световых лет от нас, что считается близко по космическим меркам. Первые планеты в этой системе были обнаружены 8 лет назад, и на сегодняшний день известно, что система TRAPPIST-1 состоит из семи каменистых планет. То есть это похожие на Землю миры с твердой поверхностью. При этом некоторые планеты немного меньше Земли по размеру, а некоторые больше. Три планеты находятся в зоне обитаемости своей звезды, где температура позволяет существовать жидкой воде на поверхности.

Ученые продолжают изучать эти планеты, чтобы обнаружить потенциальные признаки жизни, и теперь с помощью космического телескопа Уэбб ученые обнаружили, что эти планеты могут быть покрытыми океанами из жидкой воды. А вода, как известно, является ключевым компонентом для жизни.

Звезда TRAPPIST-1 является красным карликом, то есть она меньше и холоднее Солнца, но выпускает больше ультрафиолетового излучения. Предыдущие исследования показали, что на некоторых планетах в системе может быть много воды, но излучение звезды скорее всего приводит к ее быстрому испарению.

Новое исследование планет в системе TRAPPIST-1

Недавние наблюдения показали, что на планете TRAPPIST-1c может существовать водяной пар и кислород в атмосфере. Для того, чтобы существовал водяной пар необходим источник воды, такой как вулканическое выделение газов.

Согласно современным теориям, когда планеты формируются, их вода содержится в горных породах. Но из-за мощного вулканизма на раннем этапе эволюции планеты эта вода испаряется в атмосферу. Если условия будут подходящими, то эта вода спровоцирует появление океанов на поверхности, в которых может появиться жизнь.

Чтобы изучить эту возможность ученые создали моделирование вулканического выделения газа на основе каменистых планет Солнечной системы, то есть Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Затем они сравнили эти данные с наблюдениями за планетами.

Исследование показало, что скорость выделения газа на всех семи планетах составляет от 0,03 до в 8 раз больше, чем на Земле. В то же время они обнаружили, что скорость перемещения магмы в недрах планет похожа на ту, что есть на Марсе. Но Марс считается вулканически мертвой планетой, и то же самое может быть верно и для планет системы TRAPPIST-1.

Исследование показало, что скорость выделения воды на планетах TRAPPIST-1, скорее всего, ниже, чем на Земле, но вероятный диапазон также включает скорости выделения газа, которые на порядок выше, чем на Земле.

Планеты с океанами

Результаты также указывают на то, что планеты TRAPPIST-1 могут иметь относительно сухие мантии, как и на Земле. И все же вода на этих планетах может составлять до 1% их массы. При этом на Земле вода занимает всего 0,02% массы планеты.

Ученые пришли к выводу, что три планеты в зоне обитаемости звезды TRAPPIST-1 могут не иметь вулканической активности, но имеют разный уровень содержания воды. Это могут быть водные миры, которые покрыты океанами из жидкой воды. Но являются ли эти миры пригодными для жизни пока сказать очень сложно.

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