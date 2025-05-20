Названы ученые, которым доверяют меньше всего 20.05.2025, 22:16

Исследование охватило 68 стран.

Климатологам доверяют во всем мире, но не так сильно, как другим ученым, выяснило глобальное исследование, с результатами которого можно ознакомиться на страницах Environmental Research Letters.

Анализ доверия к науке

В Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее проанализировали данные одного из крупнейших кросс-национальных опросов об отношении общества к науке, в который вошли ответы почти 70 000 жителей 68 стран.

Участники оценивали свое доверие к климатологам по пятибалльной шкале, где 5 означало «очень высокое доверие», а 1 — «полное недоверие». Доверие к ученым в целом оценивалось с помощью анкеты из 12 пунктов, измеряющей восприятие экспертизы, честности, доброжелательности и открытости. Ответы усреднялись для создания общего показателя доверия, где более высокие баллы отражают более высокий уровень доверия.

Оказалось, что доверие к ученым в целом умеренно высокое (средний балл — 3,6 из 5), но к климатологам оно несколько ниже — 3,5.

Разницу между этими показателями авторы назвали разрывом доверия, и в 43 из 68 стран он вышел за пределы статистической погрешности: люди действительно доверяют климатологам меньше, чем ученым в общем.

Этот разрыв доверия везде разный: в Европе, Океании (включая Австралию и Новую Зеландию) и Северной Америке — меньше, в некоторых странах Латинской Америки и Африки — больше. Особенно отличилась Демократическая Республика Конго, где климатологи пользуются наименьшим доверием — возможно потому, что поддерживаемые климатические инициативы ставят добычу ресурсов для нужд «зеленой» энергетики выше местных интересов.

Шесть стран стали исключением: в Китае, Тайване, Южной Корее, Египте, Израиле и Германии климатологам доверяли больше, чем ученым в целом. В Китае и Германии это может объясняться активными инвестициями в «зеленую» энергетику, высокой общественной поддержкой климатических мер и заметной ролью климатологов в формировании политики.

В чем причина?

Логично, что люди с позитивным отношением к науке в целом выражают больше доверия к ученым и особенно к климатологам. А те, кто скептически относится к науке, доверяют климатологам еще меньше. Также играет роль возраст — пожилые люди в среднем больше доверяют ученым, чем молодые, но молодежь чаще выражает доверие именно климатологам.

Самым значимым фактором, влияющим на отношение к климатологам, ожидаемо оказались политические взгляды: чем правее — тем больше скепсиса. Вместе с тем обобщать эту тенденцию было бы ошибкой — ввиду существенно отличающегося понимания «либеральных» или «консервативных» убеждений в разных странах.

В 28 странах Северной и Южной Америки, Европы и Океании правые взгляды коррелируют не только с меньшим доверием к климатологам по сравнению с левыми, но и с большим разрывом между доверием к ученым и климатологам. В некоторых странах Азии, Африки и Восточной Европы — наоборот: правые выражают больше доверия климатологам, чем левые.

Авторы исследования объяснили это чрезмерной политизацией экологической повестки: некоторые консервативные партии и СМИ на Западе распространяют сомнения в достоверности климатической науки.

Как сократить разрыв в доверии

Одно только доверие не решит климатический кризис, но оно важно для общественной поддержки климатических инициатив, которые становятся критически необходимыми на фоне усугубляющегося потепления.

Сократить этот разрыв можно за счет прозрачной коммуникации, вовлечения общества и последовательной политической стратегии — это необходимо, чтобы превратить осознание проблемы в конкретные действия.

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