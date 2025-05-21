Трамп умывает руки 4 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

21.05.2025, 11:04

2,626

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Европа может многое и без США.

После телефонного разговора с Путиным Трамп сообщил, что «Россия и Украина немедленно приступят к переговорам о прекращении огня и, что более важно, о прекращении войны». Вероятное место переговоров уже известно, и это не Стамбул. «Ватикан в лице папы римского заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров», — заявил Трамп, и о том же сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

«Мы работаем над немедленным началом переговоров между сторонами, которые могут привести к скорейшему прекращению огня и создать условия для справедливого и продолжительного мира в Украине, — рассказала она по итогам беседы с Трампом главы Еврокомиссии и руководителей Италии, Германии, Финляндии, Франции, Украины. — В этой связи готовность Святейшего Отца принять переговоры в Ватикане была расценена позитивно. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и достижению мира».

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат. «Турция, Ватикан, Швейцария — мы рассматриваем все возможные площадки, — сообщил он. — Вместе с европейскими лидерами говорили уже о возможных дальнейших шагах, в том числе о встречах переговорщиков». По его мнению, «в переговорном процессе должны быть задействованы на определенном уровне и представители Америки, и представители Европы. Для нас всех очень важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и достижения мира, потому что единственный, кто в этом заинтересован — это Путин».

Однако Трамп собирается сделать именно это: дистанцироваться от переговоров. «Два человека, проинформированных о ходе разговора с европейскими лидерами, сказали, что Трамп четко дал понять, что он откажется от участия США в конфликте и оставит Украину и Россию напрямую вести переговоры о прекращении огня», — сообщает Financial Times.

О том же рассказало издание Axios. «Трамп заявил, что Путин согласился на переговоры, и подчеркнул, что США не будут участвовать в этих переговорах, сообщили Axios два источника, которые присутствовали на разговоре, и третий источник, проинформированный о разговоре. Трамп создал впечатление, что он приближается к полному отказу от этого вопроса. Некоторые лидеры на разговоре казались «удивленными» или «шокированными», сказали источники».

По сообщению Axios, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что США и европейские страны должны быть вовлечены в переговоры. «Кто-то должен быть судьей», — сказала Мелони. Однако Трамп сказал, что Россия и Украина могут вести двусторонние прямые переговоры без каких-либо посредников. Президент Финляндии Александр Стубб спросил Трампа, каковы будут следующие шаги, если эти переговоры начнутся. «Я не знаю. Кто-то должен выйти и сказать, хорошо или плохо идут переговоры, и тогда мы решим, что делать», — сказал Трамп.

Через несколько часов после телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп в Овальном кабинете нарисовал журналистам перспективу дальнейших событий: «Я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать. Опять же, это была европейская ситуация, и она должна была оставаться европейской ситуацией». То есть, если переговоры Москвы и Киева провалятся, Трамп просто умоет руки и оставит расхлебывать всю эту ситуацию европейцам.

Однако это не означает, что если Трамп откажется от роли переговорщика с Россией, то эту роль сумеет взять на себя Европа. Прежде всего, этого не захочет Путин. Трамп был ему удобен, потому что не становился на сторону Украины, а наоборот, давил на Киев, чтобы принудить к уступкам Москве. Путин был и будет категорически против присутствия Европы на российско-украинских переговорах. В роли посредника его может устроить Трамп, Эрдоган, папа римский, но только не Европа, потому что Европа очевидно стоит на стороне Украины: снабжает ее оружием и деньгами и давит на Россию санкциями. Наиболее выгодны Путину двусторонние переговоры с Киевом без Европы и без посредников.

Роль нажимателя на Россию

Чтобы Европа смогла взять на себя роль переговорщика, сначала она должна усилить ту свою роль, которую выполняет уже: роль нажимателя на Россию. Если бы давление европейских санкций стало для Путина невыносимым, он бы, наверное, проявил интерес к формуле «прекращение огня в обмен на ослабление санкций».

20 мая Евросоюз ввел очередной, 17-й по счету пакет санкций против России. Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что это будет сделано с согласия Трампа: «Европа усилит давление на Москву санкциями. Об этом мы договорились с Трампом после его разговора с Путиным». Однако сам Трамп к этим санкциям не присоединился. То есть Европа теперь должна давить на Путина «за двоих» — за себя и за Америку.

Не будем перечислять все санкции, утвержденные 20 мая. Отметим те, которые направлены на финансовое удушение России. В официальном сообщении говорится, что сегодня Совет ЕС принял свой самый большой пакет мер, направленный против теневого флота Путина, удвоив количество судов, включенных в список тех, на которые распространяется запрет на доступ в порты и запрет на предоставление широкого спектра услуг. Под санкции попали 189 судов из третьих стран, в результате чего общее число указанных судов достигло 342. Эти суда являются частью «теневого флота» России и отвечают за транспортировку российской нефти, практикуя нерегулярные и высокорисковые методы судоходства и поддерживая энергетический сектор России. Ограничительные меры в отношении теневого флота направлены на то, чтобы лишить его операционных возможностей, тем самым сократив доходы от продажи нефти, которые идут на военную экономику России.

Кроме того, Евросоюз вводит индивидуальные санкции (заморозка активов и запрет на предоставление средств), направленные на экосистему теневого флота, а именно на субъектов, обеспечивающих работу теневого флота. Эти меры охватывают судоходные компании, ответственные за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю и занимающиеся опасными практиками в море при транспортировке российской нефти, включая компании из ОАЭ, Турции и Гонконга.

В целях дальнейшего ограничения источников доходов России ЕС также вводит ограничительные меры в отношении «Сургутнефтегаза», крупной российской нефтяной компании, которая обеспечивает существенные доходы российскому правительству, напрямую подпитывая его военные усилия.

По данным Еврокомиссии, наблюдается снижение объемов транспортировки и количества судов, перевозящих российскую нефть. С тех пор как ЕС начал вносить эти суда в список, поставки российской сырой нефти на них сократились на 76%, то есть более чем вчетверо. Суммарные доходы России от нефти и газа упали со 100 млрд евро в 2022 году до 22 млрд в 2024 году.

Санкции утверждены на заседании Совета ЕС по иностранным делам при участии министров обороны под председательством верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас. «Готовятся новые санкции против России. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче наш ответ», — пообещала она.

17-й пакет разрабатывался более месяца и не связан с последними событиями на дипломатическом фронте. Он, конечно, станет для России заметным ударом, но все же недостаточно заметным, чтобы Путин захотел окончить войну.

Тем временем американский сенатор-республиканец Линдси Грэм уже собрал подписи 72 сенаторов (республиканцев и демократов) под законопроектом о введении 500% пошлин на товары из любой страны, которая покупает нефть, газ и уран из России. Пока что сенаторы ждут сигнала от Трампа. Но Евросоюзу команда из Вашингтона не нужна. Способен ли ЕС принять собственный аналог законопроект Грэма?

Такой перспективы пока не просматривается, тем не менее, отмечает Euronews, в Брюсселе набирает популярности возможность повышения пошлин на российский экспорт, поскольку для одобрения торговой политики требуется квалифицированное большинство, а не единогласие, а это означает, что индивидуальные вето таких стран, как Венгрия и Словакия, применяться не будут.

Для нас оптимистично, что усиления санкций требует крупнейшая страна Евросоюза. Министр обороны Германии Борис Писториус на заседании Совета ЕС 20 мая заявил, что европейские сторонники Киева могут продолжать поставлять оружие или деньги «по мере наших возможностей» и участвовать в дипломатических усилиях, «но то, что, я убежден, Европейский Союз может и должен сделать, это закрутить винты санкций».

Все это — дело не одной недели и даже не одного месяца. Поэтому необходимо избавиться от иллюзий на счет того, что «США и Европа надавят на Путина, и он остановится». Трамп не надавит. Одной Европе будет вдвое труднее надавить на Путина в достаточной мере. И в лучшем случае это даст эффект к концу года. Тогда же, не раньше конца 2025 года, откроется следующее переговорное окно возможностей.

К счастью, Европа не расслабилась в ожидании, что «Трамп все разрулит». Мы можем рассчитывать на ее помощь оружием и деньгами. Независимо от того, будет ли эта помощь достаточной, у нас нет другого варианта, кроме как воевать.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com