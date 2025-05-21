Генштаб Украины подтвердил поражение стратегического завода в Орловской области РФ 1 21.05.2025, 13:15

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Завод был задействован в производстве ракет «Искандер», «Кинжал» и самолетов.

В ночь на 21 мая подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Болховский завод полупроводниковых приборов, который находится в Орловской области РФ. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Telegram.

Как отмечается, завод является одним из ведущих предприятий Российской Федерации в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Основными направлениями деятельности является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.

Предприятие поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании «Сухой», ракет «Искандер» и «Кинжал». Несмотря на то, что завод находится под международными санкциями, ежегодно он производит почти 3 миллиона приборов, а работает на нем около 700 человек.

В Генштабе информируют, что подтверждено достижение района цели десятью единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется.

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