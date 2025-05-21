Кремль не решился критиковать США за новую систему ПРО 21.05.2025, 22:39

Китай, при этом, выразил протест.

Москва не стала возражать против планов США по созданию новой противоракетной системы под названием «Золотой купол». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разработка такой системы является исключительно внутренним делом Вашингтона и может быть оправдана обеспокоенностью возможной ракетной угрозой. «Это суверенное дело Соединенных Штатов Америки. Если они считают, что есть ракетная опасность, то, разумеется, разрабатывают системы противоракетной обороны», — прокомментировал Песков (цитата по РБК).

В то же время Китай, напротив, выразил обеспокоенность амбициозным американским проектом и призвал США отказаться от его реализации. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что разработка системы «Золотой купол» противоречит положениям Договора о космосе 1967 года и угрожает глобальной стабильности, сообщает Global Times. «Мы призываем США отказаться от разработки и размещения глобальной системы ПРО, предпринять конкретные шаги для укрепления стратегического взаимного доверия между великими державами и сохранить глобальную стратегическую стабильность», — подчеркнула Мао.

Пекин считает, что проект предполагает масштабное наращивание военного присутствия США в космосе, включая развертывание орбитальных перехватчиков. По оценке внешнеполитического ведомства КНР, система обладает «явным наступательным потенциалом» и нарушает принципы мирного использования космоса, закрепленные в международном праве. Реализация проекта «Золотой купол» может усилить риск милитаризации космоса и спровоцировать новую гонку вооружений, предупреждает китайская сторона.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о том, что его администрация выбрала проект системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты Соединенных Штатов от возможных ракетных атак со стороны Китая и России. Проект предполагает развертывание масштабной орбитальной инфраструктуры, в которую могут войти сотни спутников. Эти космические аппараты должны выполнять задачи по раннему обнаружению запусков, отслеживанию траекторий и потенциальному перехвату вражеских ракет.

Как отметил сам Трамп, новая система должна быть введена в строй до завершения его президентского срока в январе 2029 года. Он также добавил, что Канада выразила заинтересованность в возможном участии в проекте.

В Пентагоне, в свою очередь, в середине мая заявили, что в течение ближайших десяти лет Россия и Китай, вероятно, обзаведутся ядерными ракетами, способными двигаться по низкой околоземной орбите и достигать территории США значительно быстрее, чем классические межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Этот фактор, как подчеркнули в американском оборонном ведомстве, необходимо учитывать при проектировании «Золотого купола».

Указ о начале работ над новой системой ПРО, имеющей сходство с израильским «Железным куполом», Дональд Трамп подписал в январе 2025 года.

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