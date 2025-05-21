закрыть
21 мая 2025, среда, 22:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль не решился критиковать США за новую систему ПРО

  • 21.05.2025, 22:39
Кремль не решился критиковать США за новую систему ПРО

Китай, при этом, выразил протест.

Москва не стала возражать против планов США по созданию новой противоракетной системы под названием «Золотой купол». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разработка такой системы является исключительно внутренним делом Вашингтона и может быть оправдана обеспокоенностью возможной ракетной угрозой. «Это суверенное дело Соединенных Штатов Америки. Если они считают, что есть ракетная опасность, то, разумеется, разрабатывают системы противоракетной обороны», — прокомментировал Песков (цитата по РБК).

В то же время Китай, напротив, выразил обеспокоенность амбициозным американским проектом и призвал США отказаться от его реализации. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что разработка системы «Золотой купол» противоречит положениям Договора о космосе 1967 года и угрожает глобальной стабильности, сообщает Global Times. «Мы призываем США отказаться от разработки и размещения глобальной системы ПРО, предпринять конкретные шаги для укрепления стратегического взаимного доверия между великими державами и сохранить глобальную стратегическую стабильность», — подчеркнула Мао.

Пекин считает, что проект предполагает масштабное наращивание военного присутствия США в космосе, включая развертывание орбитальных перехватчиков. По оценке внешнеполитического ведомства КНР, система обладает «явным наступательным потенциалом» и нарушает принципы мирного использования космоса, закрепленные в международном праве. Реализация проекта «Золотой купол» может усилить риск милитаризации космоса и спровоцировать новую гонку вооружений, предупреждает китайская сторона.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о том, что его администрация выбрала проект системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты Соединенных Штатов от возможных ракетных атак со стороны Китая и России. Проект предполагает развертывание масштабной орбитальной инфраструктуры, в которую могут войти сотни спутников. Эти космические аппараты должны выполнять задачи по раннему обнаружению запусков, отслеживанию траекторий и потенциальному перехвату вражеских ракет.

Как отметил сам Трамп, новая система должна быть введена в строй до завершения его президентского срока в январе 2029 года. Он также добавил, что Канада выразила заинтересованность в возможном участии в проекте.

В Пентагоне, в свою очередь, в середине мая заявили, что в течение ближайших десяти лет Россия и Китай, вероятно, обзаведутся ядерными ракетами, способными двигаться по низкой околоземной орбите и достигать территории США значительно быстрее, чем классические межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Этот фактор, как подчеркнули в американском оборонном ведомстве, необходимо учитывать при проектировании «Золотого купола».

Указ о начале работ над новой системой ПРО, имеющей сходство с израильским «Железным куполом», Дональд Трамп подписал в январе 2025 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров