Кремлевский политолог проговорился о масштабах потерь РФ в Украине

Кремлевский политолог проговорился о масштабах потерь РФ в Украине2
- 22.05.2025, 9:17
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Засекреченные данные прозвучали в эфире популярного арабского телеканала «Аль-Арабия».
Российский политолог Сергей Марков, близкий к Кремлю, проговорился о реальном масштабе потерь ВС РФ в агрессии против Украины, передает «Диалог.UA».
Марков появился в эфире популярного арабского телеканала «Аль-Арабия», где говорил о якобы «заинтересованности» диктатора РФ Владимира Путина в мире.
«Да, Путин очень заинтересован в мире, потому что Россия уже потеряла несколько сотен тысяч жизней в этой войне», — сказал российский политолог.
Отметим, что потери ВС России в войне против Украины засекречены. Еще в мае 2015 года Путин подписал указ, которым отнес к гостайне потери российской армии в мирное время в период проведения «специальных операций».
Этот документ указывает на то, что Кремль начал подготовку к полномасштабной войне против Украины задолго до ее начала.
Независимые СМИ идентифицировали уже более 100 тысяч военных РФ, которые стали «грузом 200» в агрессии против Украины. Однако реальные цифры в разы больше. Украина оценивает потери ВС России в 976 тыс. человек по состоянию на утро 21 мая 2025 года. Однако в эту статистику входят не только погибшие, но и раненые, а также пропавшие без вести оккупанты.