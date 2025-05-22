Виталий Портников: Пора выходить из ловушки Трампа 4 22.05.2025, 11:26

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Виталий Портников

Нужно обсуждать не переговоры, а военную помощь Украине.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что имеет собственную «красную линию», пересечение которой заставит его выйти из переговоров о завершении войны в Украине.

О чем речь? Когда глава Белого дома решит выйти из переговоров? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом и публицистом Виталием Портниковым:

— Во-первых, президент Соединенных Штатов относится к такому типу политических деятелей, которые сами очень часто не знают, о чем идет речь, когда обсуждают те или иные детали. Когда Трамп выйдет из переговоров — я вам сказать не могу. Честно говоря, я не очень понимаю, почему мы задаем все эти вопросы. Если мы обсуждаем вопрос о выходе или невыходе Трампа из переговоров, мы попадаем в ловушку, созданную самим же Трампом. Как будто сами переговоры имеют хоть какое-то значение. Пора выходить из этой ловушки.

Хотел бы напомнить, что пока Трамп не стал президентом Соединенных Штатов, не было никаких переговоров. Его предшественник, президент Джо Байден, не проводил переговоров с Путиным, понимая бесперспективность такого общения. О том, что с главой РФ можно договориться о прекращении огня и войны, заявил именно Трамп, прервав ради этого дипломатическую изоляцию Путина. И уже тогда было ясно, что его заявления не имеет ничего общего с реальностью.

Сам переговорный процесс — это имитация, выдумка Дональда Трампа, основанная на его некомпетентности, непрофессионализме и желании найти некое «деловое взаимопонимание» с Путиным. Это стремление базируется на абсолютно ошибочных выводах относительно потенциала российской экономики.

Нас должны интересовать не переговоры, которых не было, нет и, возможно, не будет, а то, насколько США готовы помогать Украине и вводить новые санкции против России.

Причем новые санкции — это тоже в определенной мере иллюзия. Ни у США, ни у Евросоюза нет исключительных инструментов, которые заставили бы Путина прекратить войну. Если бы они существовали, ими воспользовались бы еще до Трампа, и война была бы уже завершена.

В современном мире, где экономика стран Запада конкурирует с Глобальным Югом, США утратили возможность исключительного экономического давления. У них нет реальных рычагов остановить войну санкциями. Не было их у Байдена, нет и у Трампа.

Главное — военная и финансовая помощь Украине. Будут ли США готовы предоставлять европейским странам возможности для закупки вооружений, если сами перестанут их поставлять? Станут ли европейские страны в перспективе главным поставщиком оружия для Украины вместо США? Именно это ключевой вопрос ближайших лет. Все остальное не имеет значения. Все остальное — имитация процесса.

— Осенью в Беларуси пройдут учения «Запад-2025». В Польше и странах Балтии открыто говорят о возможной опасности этих маневров, ведь с подобных учений началось полномасштабное наступление на Украину. Есть ли опасность для граничащих с Беларусью стран?

— Ничего не происходит одинаково. Проведение учений в Беларуси не означает, что Россия и Беларусь будут готовиться к вторжению в одну из стран НАТО. Мы не видим сейчас реальных ресурсов у России для войны на нескольких фронтах. Если украинская армия, вооруженная западным оружием старого образца, сдерживает российскую армию более трех лет, то непонятно, какими ресурсами Россия может вести успешную войну против стран НАТО.

Я не исключаю, что в будущем, в период президентства Трампа, Москва попытается проверить единство НАТО — возможно, с помощью провокации против стран, граничащих с РФ, таких как Латвия, Литва, Эстония, Польша. Однако вероятность такого сценария в ближайшие месяцы невелика — на фоне активных боев в Украине и сохраняющегося единства Запада.

— Возможен ли какой-то гибридный сценарий. К примеру, заход каких-то «зеленых человечков» с территории Беларуси в латвийский Даугавпилс?

— Да, такие сценарии возможны. Под прикрытием «защиты русскоязычного населения»: из Беларуси — в Даугавпилс, из России — в Нарву, или для обеспечения логистики в Калининградской области. Однако все зависит от масштабов и рисков. Сегодняшняя ситуация российской армии — не лучшая. Россия уже испытывает дефицит ресурсов в Сирии, Африке, на Кавказе. Где у нее возможности устраивать провокации против стран НАТО? Такая провокация может завершиться серьезным поражением для России и иметь далеко идущие последствия.

— Как режим Лукашенко может повлиять на войну в Украине?

— Режим Лукашенко никак не может повлиять на войну в Украине. Он не обладает суверенитетом, только символической независимостью. Беларусь как государство сейчас не может влиять ни на одно событие в мире. Возможно, в будущем суверенитет вернется. Пока же Беларусь может существовать в трех вариантах: государство, лишенное суверенитета и подчиняющееся политическому и силовому диктату из Москвы; территория, которая будет присоединена к Российской Федерации; суверенизация Беларуси в будущем, но пока что до этого будущего еще нужно дожить. В том состоянии, в котором Беларусь находится, это выбор между этими двумя сценариями — суверенитетом и исчезновением. Она никак не может ни на что повлиять.

Может ли Беларусь стать плацдармом для нового нападения на Украину? Может, если будет достаточно военной силы. Имеет ли к этому отношение Лукашенко? Никакого.

— В одном из недавних интервью вы говорили, что главная мечта Путина сегодня — восстановление СССР. А хватит ли силенок? Украина оказывает сопротивление, на Кавказе есть интересы Турции, Армения начала идти в сторону Европы, Китай считает Центральную Азию своей вотчиной. Может ли Россия повернуть вспять все эти центробежные процессы на территории бывшего СССР?

— Все зависит от хода войны в Украине. И речь идет не только о территориях Украины, которые Россия может захватить. Речь идет о лишении Украины суверенитета, о создании в будущем некой конструкции «союзного государства» России, Украины и Беларуси. Безусловно, это та база, на которой может быть основано возвращение России к границам Советского Союза 1991 года.

Это же та база, на которой Советский Союз и строился. Какие республики были основателями СССР? Россия, Украина, Беларусь, Закавказская Федеративная Республика, в которой состояли тогда и Армения, и Азербайджан, и Грузия. И понятно, что в условиях, когда есть контроль над Украиной и Беларусью, действовать на Кавказе куда легче.

Что касается Центральной Азии, то, безусловно, тут Россия вынуждена будет договариваться с Китаем. Однако тут возможны различные гибридные формы существования.

Страны Центральной Азии отнюдь еще не вышли из-под влияния России. Действует формула, когда они хотят хороших отношений с Китайской Народной Республикой, они должны сохранять хорошие отношения и с Москвой.

— Президент Финляндии Александр Стубб, который неплохо ладит с Трампом, недавно поделился деталями разговора с главой Белого дома. Он убеждал президента США в том, что Россия больше не сверхдержава. Как Западу перестать боятся Россию, которая во многом сегодня превратилась в региональную державу?

— Я не думаю, что Запад боится Россию. Скорее, он рассчитывает на солидарную позицию США и Европы. Именно этой солидарности сейчас не хватает — по причине выбора, сделанного Трампом. Но Россия остается ядерной державой с большой территорией и способностью дестабилизировать обстановку на своих границах. Противостоять этому можно только совместными усилиями, которые дают эффект лишь в долгосрочной перспективе.

Но когда главная страна Запада, центр демократического мира, этого не хочет, то, конечно, остальным нужно еще продумать то, как они будут действовать в ближайшем будущем. Кроме того, в случае отсутствия Соединенных Штатов и усиления позиций России в Восточной Европе, сами избиратели в европейских странах могут достаточно быстро переориентироваться на политические силы, предлагающие им взаимопонимание с Россией как альтернативу возможной конфронтации. Это еще одна опасность, более серьезная, чем отсутствие солидарности.

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