ISW: Украинские военные вошли в Брянскую область РФ 1 22.05.2025, 13:13

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И едва не дошли до самого Брянска.

Украинские военные зашли в Брянскую область России.

О действиях ВСУ написали аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW 21 мая опубликовали отчет о ситуации на российско-украинской войне. Среди прочего, в отчете говорилось об украинских ДРГ на российской территории.

ISW написал, что украинцы пытаются продвинуться в Курской области в направлении Теткино. Нового Пути и Вольфино. Информация основывается на сообщениях российских милблоггеров: они написали в Telegram об атаках украинцев возле указанных населенных пунктов. При этом милблогеры заявили о проникновении украинских ДРГ в Брянскую область, говорится в отчете. Российские власти опровергли такие предположения. Впрочем, губернатор все же перекрыл дорогу, ведущую в Брянск: официальная причина — «превентивная мера». Между тем в сети назвали населенные пункты, возле которых ФСБ РФ ловило ДРГ: Субботовое, Мякишево, Сузем, Трубчевск, Выгоничи, Лопуш. Если обозначить их на карте, то видим, что украинские военные прошли 90 км и едва не дошли до Брянска.

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