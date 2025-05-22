закрыть
22 мая 2025, четверг, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Украинские военные вошли в Брянскую область РФ

1
  • 22.05.2025, 13:13
  • 1,624
ISW: Украинские военные вошли в Брянскую область РФ

И едва не дошли до самого Брянска.

Украинские военные зашли в Брянскую область России.

О действиях ВСУ написали аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW 21 мая опубликовали отчет о ситуации на российско-украинской войне. Среди прочего, в отчете говорилось об украинских ДРГ на российской территории.

ISW написал, что украинцы пытаются продвинуться в Курской области в направлении Теткино. Нового Пути и Вольфино. Информация основывается на сообщениях российских милблоггеров: они написали в Telegram об атаках украинцев возле указанных населенных пунктов. При этом милблогеры заявили о проникновении украинских ДРГ в Брянскую область, говорится в отчете. Российские власти опровергли такие предположения. Впрочем, губернатор все же перекрыл дорогу, ведущую в Брянск: официальная причина — «превентивная мера». Между тем в сети назвали населенные пункты, возле которых ФСБ РФ ловило ДРГ: Субботовое, Мякишево, Сузем, Трубчевск, Выгоничи, Лопуш. Если обозначить их на карте, то видим, что украинские военные прошли 90 км и едва не дошли до Брянска.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров