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В Чечерске сорвали красно-зеленый флаг

  • 23.05.2025, 11:58
В Чечерске сорвали красно-зеленый флаг
иллюстративное фото

Власти обвинили в этом двух молодых человек.

В актовом зале техколледжа Чечерска прошел выездной показательный суд над двумя молодыми людьми, которых обвинили по статье о надругательстве над лукашенковскими символами (статья 370 УК).

«Парни вырвали его вместе с металлическим креплением и, размахивая, двинулись в сторону многоэтажки по улице Гагарина райцентра. Во время движения сорвали крепление и обломали деревянное древко, после чего выбросили поломанные детали на приусадебный участок находящегося рядом домовладения», — пишет «Чачэрскі веснік».

В результате молодые люди получили по году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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