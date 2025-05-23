В Чечерске сорвали красно-зеленый флаг
- 23.05.2025, 11:58
Власти обвинили в этом двух молодых человек.
В актовом зале техколледжа Чечерска прошел выездной показательный суд над двумя молодыми людьми, которых обвинили по статье о надругательстве над лукашенковскими символами (статья 370 УК).
«Парни вырвали его вместе с металлическим креплением и, размахивая, двинулись в сторону многоэтажки по улице Гагарина райцентра. Во время движения сорвали крепление и обломали деревянное древко, после чего выбросили поломанные детали на приусадебный участок находящегося рядом домовладения», — пишет «Чачэрскі веснік».
В результате молодые люди получили по году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.