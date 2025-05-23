Лукашенко подтвердил, что отобрал у российского «друга»-олигарха предприятие

Лукашенко подтвердил, что отобрал у российского «друга»-олигарха предприятие2
- 23.05.2025, 18:51
Речь идет о Нежинском горно-обогатительном комбинате.
Лукашенко подтвердил национализацию Нежинского горно-обогатительного комбината. Об этом диктатор говорил во время посещения горно-обогатительного комплекса в Любанском районе. Раньше проект развивала компания российского олигарха Михаила Гуцериева, отмечает «Зеркало».
23 мая Александр посетил Нежинский горно-обогатительный комбинат (ГОК), который принадлежит компании «Недра Нежин». Объект планировали запустить к 1 июня этого года.
— Изменения политики промышленной в чем? Объект построили, люди нужны — лишних людей быть не должно, потому что оголишь деревню — в селе некому будет работать. Вместе будем стараться создавать — это же государственное предприятие, — заявил Лукашенко, обсуждая перспективу проекта с заместителем директора ГОКа Иваном Головатым.
Ранее связанный с этим проектом российский олигарх, которого называют другом Лукашенко, говорил, что белорусский диктатор национализировал его активы на 500 млн долларов.