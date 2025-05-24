В Тульской области РФ дроны атаковали химический завод «Азот»6
- 24.05.2025, 11:00
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Местные власти эвакуируют население.
В Тульской области РФ в ночь на субботу, 24 мая, дроны поразили химическое предприятие «Азот», которое производит продукцию в том числе для военных целей. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
В частности, аммиачная селитра с предприятия используется как компонент для производства взрывчатых веществ. Метанол может служить сырьем для производства горючего, включая компоненты для ракетного топлива.
Аргон используется в металлургии, в частности, для сварки и термообработки металлов для оборонной промышленности, указывает Коваленко.
Telegram-канал Astra пишет, что в результате атаки БПЛА на предприятии «Азот» в Новомосковске возник пожар, очевидцы сообщают о задымлении. Также, по данным росСМИ, в российском регионе начали эвакуацию населения, которое живет в радиусе 10 км от химического завода.
Информация на сайте «Азота» свидетельствует, что он является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции.