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ISW: ВСУ продвинулись под Торецком

  • 24.05.2025, 12:24
ISW: ВСУ продвинулись под Торецком

Есть успехи на двух участках.

Вооруженным силам Украины удалось потеснить противника и продвинуться под Торецком Донецкой области, информируют американские OSINT-наблюдатели из Института изучения войны (ISW).

Подчеркивается, что геолокационные кадры, которые были обнародованы в минувшую пятницу, 23 мая, свидетельствуют о том, что бойцы ВСУ и других подразделений Сил обороны Украины продвинулись на Донбассе в северной части Торецка, а также на участке фронта к северу от самого Торецка.

В то же время, как пишут аналитики ISW в своем регулярном отчете, на украинско-российской линии боевых действий фиксируется продвижение войск противника под Курахово, а также Новопавловкой. Также россияне проводили штурмовые действия под Торецком, возле Делиевки, Дачного, Крымского и других населенных пунктов Донетчины.

Добавим, американские OSINT-аналитики приводят слова неназванного заместителя командира мехбатальона ВСУ, держащего фронт на Торецком направлении; последний проинформировал, что ВС РФ с помощью дроновых ударов пытаются перекрыть линии связи украинских защитников. Самые опасные БПЛА, по словам офицера ВСУ, - это те, которые сделаны с использованием оптволокна: с ними труднее всего бороться.

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