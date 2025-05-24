ISW: ВСУ продвинулись под Торецком
- 24.05.2025, 12:24
Есть успехи на двух участках.
Вооруженным силам Украины удалось потеснить противника и продвинуться под Торецком Донецкой области, информируют американские OSINT-наблюдатели из Института изучения войны (ISW).
Подчеркивается, что геолокационные кадры, которые были обнародованы в минувшую пятницу, 23 мая, свидетельствуют о том, что бойцы ВСУ и других подразделений Сил обороны Украины продвинулись на Донбассе в северной части Торецка, а также на участке фронта к северу от самого Торецка.
В то же время, как пишут аналитики ISW в своем регулярном отчете, на украинско-российской линии боевых действий фиксируется продвижение войск противника под Курахово, а также Новопавловкой. Также россияне проводили штурмовые действия под Торецком, возле Делиевки, Дачного, Крымского и других населенных пунктов Донетчины.
Добавим, американские OSINT-аналитики приводят слова неназванного заместителя командира мехбатальона ВСУ, держащего фронт на Торецком направлении; последний проинформировал, что ВС РФ с помощью дроновых ударов пытаются перекрыть линии связи украинских защитников. Самые опасные БПЛА, по словам офицера ВСУ, - это те, которые сделаны с использованием оптволокна: с ними труднее всего бороться.