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Ястребы научились использовать сигналы светофора

  • 24.05.2025, 12:28
Ястребы научились использовать сигналы светофора

Животные учатся наблюдать, анализировать и адаптироваться.

Владимир Динец, доцент-исследователь Университета Теннесси, выяснил, что птицы научились тесно взаимодействовать с городским транспортом. В частности, ястребы стали использовать для своих нужд сигналы светофоров. Работа опубликована в журнале Frontiers in Ethology.

Обычное городское утро: очередь машин на светофоре, редкие пешеходы переходят улицу, в воздухе — зимний холод. Но однажды среди всего этого обыденного движения случилось нечто поразительное: ястреб скрылся в листве дерева, подождал сигнала пешеходного перехода — и внезапно атаковал добычу через строй припаркованных машин.

Многие птицы давно адаптировались к жизни рядом с машинами. Вороны сбрасывают орехи и ракушки на дороги, чтобы те раскололись под колесами. Певчие птицы кормятся насекомыми с бамперов, а хищники вроде ястреба находят в городах новые способы охоты.

Так, в одном городе наблюдали, как ястреб зимой использовал пешеходный светофор в связке с автомобильной пробкой: когда нажимали кнопку перехода, сигнал продлевался, машины скапливались в очередь, и это прикрывало его путь от дерева до двора, где мелкие птицы собирались на крошки от ужинов местной семьи. Ястреб нападал, когда вся «сцена» была идеально подготовлена — и все это, похоже, не случайно.

«Он явно понимал, что звуковой сигнал означает, что очередь машин вырастет, а значит — появится укрытие для охоты», — отметил Владимир Динец.

Удивительно, что птица была молодой и, скорее всего, недавно прилетела в город, ведь ястребы не гнездятся в этой местности. Тем не менее, уже за пару недель она успела не только освоиться, но и построить сложную поведенческую схему, включающую ориентирование, запоминание местности, связь между событиями и точный расчет времени.

Следующей зимой на том же перекрестке охотился уже взрослый ястреб — предположительно тот же самый. Но затем светофор сломался, жильцы дома уехали, и птиц во дворе больше не стало. Хищник исчез вместе с ними.

По мнению автора работы, этот случай — яркое напоминание о том, что интеллект в природе не уникален для человека. Некоторые животные учатся наблюдать, анализировать и адаптироваться — и делают это даже быстрее, чем мы привыкли думать.

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