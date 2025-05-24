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РФ и Украина передали друг другу еще по 307 военнопленных

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  • 24.05.2025, 14:01
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РФ и Украина передали друг другу еще по 307 военнопленных

Обмен проводился через Беларусь.

Россия и Украина в рамках второго этапа масштабного обмена пленными в субботу, 24 мая, передали друг другу по 307 военнослужащих, пишет «Немецкая волна».

«24 мая текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая текущего года в Стамбуле <...> возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ», — приводит агентство ТАСС заявление

В настоящее время российские военнослужащие находятся в Беларуси.

Накануне, 23 мая, Минобороны РФ сообщило, что в рамках принятой на переговорах в Стамбуле договоренности российская и украинская сторона передали друг другу по 390 граждан: 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц соответственно.

Позже в тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

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