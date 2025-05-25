Украина и Россия завершили обмен пленными через Беларусь 25.05.2025, 12:31

На этот раз обмен проходил по формуле «303 на 303».

Россия и Украина провели в воскресенье очередной обмен военнопленными - на этот раз по формуле «303 на 303», сообщает «Радио Свобода».

Завершено выполнение договоренности об обмене военнопленными и гражданскими заключенными по общей формуле «1000 на 1000», достигнутой на прямых переговорах делегаций Украины и России в Стамбуле 16 мая.

Два предыдущих этапа обмена состоялись 23 и 24 мая. В пятницу стороны передали друг другу по 270 военнопленных и по 120 гражданских лиц. В субботу обмен военнопленными проводился по формуле «307 на 307». Обмен проходил через территорию Беларуси.

303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено.



Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.



Дякую… pic.twitter.com/amfECJ7Lcx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2025

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