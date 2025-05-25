Украина и Россия завершили обмен пленными через Беларусь
- 25.05.2025, 12:31
На этот раз обмен проходил по формуле «303 на 303».
Россия и Украина провели в воскресенье очередной обмен военнопленными - на этот раз по формуле «303 на 303», сообщает «Радио Свобода».
Завершено выполнение договоренности об обмене военнопленными и гражданскими заключенными по общей формуле «1000 на 1000», достигнутой на прямых переговорах делегаций Украины и России в Стамбуле 16 мая.
Два предыдущих этапа обмена состоялись 23 и 24 мая. В пятницу стороны передали друг другу по 270 военнопленных и по 120 гражданских лиц. В субботу обмен военнопленными проводился по формуле «307 на 307». Обмен проходил через территорию Беларуси.
303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2025
Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Дякую… pic.twitter.com/amfECJ7Lcx