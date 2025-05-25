закрыть
25 мая 2025, воскресенье, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Дневной свет усиливает иммунную защиту организма

  • 25.05.2025, 12:43
Ученые: Дневной свет усиливает иммунную защиту организма

Иммунный ответ достигает пика в утренние часы.

Новозеландские ученые из Университета Вайпапа Таумата Рау сделали важное открытие о связи дневного света и работы иммунной системы. Оказалось, что естественное освещение повышает способность иммунных клеток бороться с инфекциями. Исследование опубликовано в научном журнале Science Immunology (SciImmun).

Команда обнаружила, что нейтрофилы — самые распространенные иммунные клетки организма — обладают собственными циркадными часами. Эти внутренние «биологические часы» активируют защитные функции клеток с наступлением дневного света, значительно усиливая их способность уничтожать бактерии.

Эксперименты проводились на прозрачных рыбках данио-рерио, чья иммунная система во многом схожа с человеческой.

«Мы наблюдали, что иммунный ответ достигает пика в утренние часы, когда организм наиболее активен и вероятность столкнуться с инфекцией выше», — пояснила руководитель исследования Кристофер Холл.

Открытие помогает объяснить, почему люди более уязвимы к инфекциям при нарушении суточных ритмов, а также дает новые возможности для разработки препаратов, воздействующих на циркадные ритмы иммунных клеток.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев