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Ferrari Михаэля Шумахера продали на аукционе

  • 25.05.2025, 16:06
Ferrari Михаэля Шумахера продали на аукционе

Более чем за $18 млн.

Гоночный автомобиль Ferrari Михаэля Шумахера, на котором он выступал в чемпионате мира «Формулы-1» в 2001 году, был продан на аукционе RM Sotheby's за $18,17 млн, пишет The New York Times.

На этом болиде Шумахер выиграл Гран-при Монако и Гран-при Венгрии в 2001 году и завоевал титул чемпиона мира.

Машина стала самым дорогим из проданных на аукционе автомобилей «Формулы-1», которым управлял легендарный немецкий гонщик.

Шумахер — семикратный чемпион мира «Формулы-1» и один из лучших гонщиков этого чемпионата в истории.

В 2013 году, уже после завершения карьеры, Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах. Семья бывшего гонщика тщательно оберегает его частную жизнь, не разглашая деталей о его состоянии.

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