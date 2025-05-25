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Во Франции за два дня произошло два отключения электроэнергии

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  • 25.05.2025, 22:02
Во Франции за два дня произошло два отключения электроэнергии

Вчера без света были Канны, а сегодня – Ницца.

В регионе французской Ривьеры во второй раз за два дня произошло отключение электроэнергии — на этот раз в Ницце, сообщает BBC.

Блэкаут вызвал пожар на подстанции, который, по словам властей, был вызван злонамеренным актом.

Пожар вспыхнул 25 мая около 02:00 по местному времени, после того как накануне аналогичное отключение произошло в Каннах. В настоящее время связь между этими двумя инцидентами не установлена.

Полиция Ниццы сообщает, что были найдены «следы шин», а двери подстанции на западе города были «взломаны». От электроснабжения были отключены аэропорт Ниццы, трамвайная сеть и соседние города Сен-Лоран-дю-Вар и Кань-сюр-Мер. Без электричества остались около 45 тысяч человек. Утром электроснабжение восстановили.

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