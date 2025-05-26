В Витебской области мужчина избил беременную жену, облил ее бензином и угрожал сжечь 5 26.05.2025, 15:05

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Все это происходило на глазах у малолетних детей.

В одном из населенных пунктов Толочинского района произошло событие, которое чуть не закончилось трагедией, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

Пьяный мужчина начал конфликт со своей беременной женой. Он нанес ей множество ударов руками и ногами по голове и телу, сбил ее с ног и облил бензином. Угрожал сжечь жену заживо на глазах у их малолетних детей.

Экспертиза подтвердила, что вылитая жидкость была настоящим бензином, способным вспыхнуть от малейшей искры.

Судебно-медицинская экспертиза выявила у женщины многочисленные синяки, нанесенные, вероятно, руками и ногами.

Психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает хроническим алкоголизмом.

После рассмотрения дела суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Дополнительно к нему применены меры принудительного лечения от алкогольной зависимости.

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