Каждая четвертая строительная компания в РФ оказалась под угрозой банкротства 26.05.2025, 15:15

В России строительная отрасль столкнулась с кризисом.

Волна банкротств может накрыть российскую строительную отрасль, которая столкнулась с кризисом из-за отмены массовой ипотеки, высокой ключевой ставки Центробанка и падения спроса, пишет The Moscow Times.

«По нашим оценкам, порядка 20-25% застройщиков имеют высокие финансовые риски, которые вполне могут реализоваться если не в этом, так в следующем году. Это в основном малые региональные застройщики, крупных среди них нет», — заявил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. По его словам, кредиторы некоторых компаний уже готовятся возбуждать дела о банкротстве.

В середине апреля пПутин на заседании Госсовета предупредил об угрозе закрытия строительных компаний. «У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до ухода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно сказаться на всей экономике», — говорил Путин. По данным госкорпорации Дом.РФ, в первом квартале 2025 года было запущено на 24% меньше новых проектов, чем годом ранее. Особенно глубокий провал был зафиксирован в Москве и Подмосковье, где запуски снизились вдвое (-51%). При этом, согласно Росстату, в январе—апреле ввод застройщиками многоквартирных домов в эксплуатацию уменьшился на 13,8%, до 9,6 млн кв. метров.

Сильнее всего по «стройке» ударила отмена массовой льготной ипотеки и повышение ключевой ставки Центробанка до 21%. На этом фоне банки подняли стоимость ипотечных кредитов до уровней, которых экономика не видела с начала 2000 годов — около 30%. В результате выдачи ипотеки в прошлом году упали почти на 40%, а в январе—апреле 2025-го сократились на 45% год к год.

В отсутствие кредитов посыпались и продажи застройщиков: в январе—апреле в России было продано 7,1 млн кв. метров жилья в новостройках, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом в апреле показатель упал на 24%, подсчитали в Дом.РФ. В то же время в денежном выражении продажи застройщиков составили 1,5 трлн руб., что на 7% больше, чем за первые четыре месяца 2024-го. Однако, как отмечал руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг, рост показателя связан с увеличением в три раза продаж элитного жилья, практически весь объем которого (97%) приходится на Москву.

Складывающаяся ситуация осложняется тем, что застройщики накопили долгов на 4,6 трлн руб., большая часть которых — это кредиты с плавающей ставкой (она меняется в зависимости от ключевой ставки ЦБ). Ранее аналитики «Яков и Партнеры» обращали внимание на это и прогнозировали, что из-за роста себестоимости строительства и расходов на обслуживание долга каждая третья компания отрасли в 2025 году станет убыточной.

Для предотвращения усугубления положения девелоперов Путин поручил разработать программу временного субсидирования процентной ставки по кредитам для проектного финансирования строительства объектов, прежде всего, в малых городах. Предполагается, что программа затронет объекты, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2026 году. Таких, по данным Дом.РФ, в апреле строилось 37,75 млн кв. метров, а их стройготовность составляла 40%.

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