Гонконг нацелился на «лучшие таланты» Гарварда 26.05.2025, 15:52

Это связано с запретом принимать иностранных студентов.

Власти Гонконга призвали местные университеты принять иностранных студентов, оказавшихся в подвешенном состоянии после попытки администрации президента США Дональда Трампа запретить принимать их в Гарвард, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Недавно власти США аннулировали участие Гарварда в визовой программе для студентов и участников обменов, что фактически лишало университет права принимать иностранцев. Несмотря на временную блокировку запрета федеральным судом, тысячи студентов оказались в неопределенности. Эксперты отмечают, что такая ситуация может привести к утечке талантов за пределы США.

В ответ Бюро образования Гонконга призвало университеты города упростить прием студентов, попавших в сложную ситуацию, и воспользоваться шансом привлечь «лучшие таланты».

Университет науки и технологий Гонконга (HKUST) первым предложил иностранным студентам из Гарварда место обучения, упрощенную процедуру поступления и академическую поддержку.

Гонконг входит в число мировых образовательных центров: пять местных вузов входят в топ-100 по версии Times Higher Education. Однако в последние годы они подверглись давлению со стороны Пекина, обязавшего интегрировать темы национальной безопасности и патриотизма в программы.

Гарвард уже подал иск против решения администрации Трампа, заявив, что запрет подрывает его конкурентоспособность и академическую репутацию. Более 1 200 студентов университета — граждане Китая. Многие из них выразили в соцсетях разочарование и тревогу, называя происходящее проявлением политизации образования.

МИД Китая, в свою очередь, осудил решение США, подчеркнув, что оно вредит международному имиджу страны.

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