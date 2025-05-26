Гонконг нацелился на «лучшие таланты» Гарварда
- 26.05.2025, 15:52
Это связано с запретом принимать иностранных студентов.
Власти Гонконга призвали местные университеты принять иностранных студентов, оказавшихся в подвешенном состоянии после попытки администрации президента США Дональда Трампа запретить принимать их в Гарвард, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
Недавно власти США аннулировали участие Гарварда в визовой программе для студентов и участников обменов, что фактически лишало университет права принимать иностранцев. Несмотря на временную блокировку запрета федеральным судом, тысячи студентов оказались в неопределенности. Эксперты отмечают, что такая ситуация может привести к утечке талантов за пределы США.
В ответ Бюро образования Гонконга призвало университеты города упростить прием студентов, попавших в сложную ситуацию, и воспользоваться шансом привлечь «лучшие таланты».
Университет науки и технологий Гонконга (HKUST) первым предложил иностранным студентам из Гарварда место обучения, упрощенную процедуру поступления и академическую поддержку.
Гонконг входит в число мировых образовательных центров: пять местных вузов входят в топ-100 по версии Times Higher Education. Однако в последние годы они подверглись давлению со стороны Пекина, обязавшего интегрировать темы национальной безопасности и патриотизма в программы.
Гарвард уже подал иск против решения администрации Трампа, заявив, что запрет подрывает его конкурентоспособность и академическую репутацию. Более 1 200 студентов университета — граждане Китая. Многие из них выразили в соцсетях разочарование и тревогу, называя происходящее проявлением политизации образования.
МИД Китая, в свою очередь, осудил решение США, подчеркнув, что оно вредит международному имиджу страны.