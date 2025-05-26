The Economist: Вьетнам стоит перед новыми вызовами 26.05.2025, 17:18

Стране предстоит преодолеть значительные внутренние и внешние препятствия.

Вьетнам стал одной из самых быстроразвивающихся экономик Азии пятьдесят лет спустя после вывода американских войск из Сайгона. Однако сегодня страна стоит перед новыми вызовами, и ее будущее во многом зависит от решимости нового лидера Компартии — То Лама, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

С приходом к власти То Лам, бывший министр общественной безопасности, обещает значительные реформы экономики и называет текущий этап «эрой национального подъема». Среди заявленных целей — рост ВВП в два раза к 2030 году и $100 млрд дохода от производства полупроводников к 2050-му. Однако эксперты предупреждают: чтобы избежать экономического застоя, Вьетнаму предстоит преодолеть значительные внутренние и внешние препятствия.

Одним из главных вызовов остается напряженность в торговых отношениях с США. Вьетнам, занявший пятое место по торговому профициту с Америкой, рискует столкнуться с введением высоких пошлин со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Несмотря на попытки смягчить ситуацию — включая крупные заказы Boeing и проекты с участием SpaceX и Trump Organization — даже частичное введение тарифов может ударить по экспортоориентированной экономике страны.

Ситуацию осложняет растущая зависимость от китайских инвестиций и технологий, а также территориальные споры с Пекином в Южно-Китайском море. Вьетнам долго балансировал между влиянием США и Китая, но торговые и геополитические изменения делают этот путь все менее устойчивым.

Хотя Вьетнам демонстрирует высокие темпы роста — в среднем 6% в год за последнее десятилетие — большая часть успеха сосредоточена в экспортных зонах с участием транснациональных корпораций. Эти компании, как правило, используют импортные комплектующие и слабо интегрированы в остальную экономику страны.

Внутренний рынок страдает от доминирования крупных политически связанных конгломератов и неэффективности государственных предприятий. Одним из ярких примеров считается автопроизводитель VinFast, который, несмотря на амбиции, приносит убытки.

Реформы То Лама

Чтобы диверсифицировать рост, То Лам начал масштабное реформирование госаппарата: в планах — сокращение 100 тыс. госслужащих, упразднение нескольких министерств и уменьшение количества провинций. Также приняты первые шаги для поддержки малого бизнеса — отменен налог для частных хозяйств, улучшена правовая защита предпринимателей.

Кроме того, правительство обещает увеличить бюджет на науку и технологии в четыре раза и начать либерализацию университетской системы.

Тем не менее эксперты предупреждают: сосредоточение власти в руках одного лидера может повторить китайский сценарий, когда реформы тормозятся из-за страха и подчиненности системе. В случае неудачи Вьетнам рискует остаться страной с низкой добавленной стоимостью, упустив шанс выйти в число развитых экономик.

Если же То Ламу удастся провести вторую волну реформ, страна с населением более 100 млн человек может стать новым двигателем роста в Азии и укрепить свою независимость от Китая.

В ближайшие годы станет ясно, сможет ли самый неожиданный реформатор Азии реализовать амбициозную повестку и превратить Вьетнам в следующую экономическую звезду региона.

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