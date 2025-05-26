Forbes: Украинские дроны-носители успешно атаковали российские цели 26.05.2025, 17:43

Технология сочетает ИИ, камеры, лидары и многое другое.

Украинская компания Strategy Force Solutions заявила об успешных испытаниях своих дронов-носителей, которые впервые провели автономные атаки по российским цели.

По словам технического директора компании Андрея (фамилия не разглашается), такая миссия стоимостью $10 000 заменяет удары ракетами стоимостью $3–5 миллионов, пишет журнал Forbes(перевод — сайт Charter97.org).

Основой системы является дрон-носитель GOGOL-M, который доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. После атаки дрон-носитель возвращается, а дроны-камикадзе выполняют миссию: поиск и поражение заранее заданных целей — от баз ПВО до объектов инфраструктуры.

Разработчики утверждают, что система полностью автономна благодаря системе SmartPilot, сочетающей ИИ, камеры, лидары и другие датчики. Это позволяет дрону самостоятельно строить маршрут, распознавать цели и атаковать без GPS и постоянного управления оператором. Технология разрабатывалась еще до войны как средство для инспекции инфраструктуры, но была адаптирована после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Система SmartPilot позволяет проводить не только прямые атаки, но и реализовывать тактику «засады»: дрон может приземлиться в нужной точке и ждать появления цели. Также возможен автономный поиск целей в реальном времени.

Сейчас компания может производить до 50 дронов-носителей и 400 FPV-дронов в месяц. Все зависит от военных заказов. Испытания уже показали высокую эффективность, и, по словам одного из операторов, «это как видеоигра: указываешь маршрут, выбираешь цели — и наблюдаешь, как все срабатывает».

Компания подчеркивает, что главное в системе — программное обеспечение, а сами дроны могут быть любых размеров и конфигураций. В перспективе технология может быть адаптирована под более мощные платформы, включая морские или наземные носители.

Хотя эффективность первого поколения еще предстоит оценить, эксперты уже прогнозируют серьезные проблемы для российской стороны в ближайшие месяцы.

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