В Польше осудили белоруса за шпионаж в интересах КГБ 1 26.05.2025, 20:17

Подробности.

Люблинский областной суд приговорил 53-летнего белоруса Николая М. к лишению свободы за шпионаж. Второй обвиняемый — 59-летней поляк — получил штраф за то, что не уведомил соответствующие службы о преступлении. Приговор может быть обжалован, сообщает Polska Agencja Prasowa.

Как пишет издание, судебное разбирательство по этому делу проходило в закрытом режиме в связи с важными государственными интересами. Приговор был объявлен 26 мая судьей Мартой Шмех. Суд признал Николая М. виновным в участии в шпионской деятельности в интересах разведки Беларуси, направленной против Польши в 2018—2023 годах.

Согласно обвинительному заключению, Николай М. проводил мероприятия по разведке района военного аэродрома в Бяла-Подляске, собирал информацию о военных воздушных операциях на аэродроме, а также информацию о железнодорожной инфраструктуре и передвижении военной техники. Он также собирал информацию об объектах и транспортных средствах, находящихся в распоряжении Агентства внутренней безопасности, расположенных и используемых в Бяла-Подляске.

«По данным прокуратуры, белорус также выяснял, какие мероприятия проводят польские спецслужбы для вербовки других белорусских граждан, в том числе организовывал канал связи с сотрудниками КГБ Беларуси», — пишет медиа.

Суд приговорил белоруса к двум годам и двум месяцам лишения свободы. Срок предварительного заключения был зачтен в срок наказания, что означает, что он сможет покинуть тюрьму после 30 мая этого года.

Вторым фигурантом дела стал 59-летний поляк Бернард С., которого обвинили в пособничестве белорусу. По данным следствия, он организовал его пребывание в Польше и предоставил ему квартиру. Люблинский областной суд назначил ему штраф в размере 7 тысяч злотых (6 150 рублей).

В ходе следствия оба мужчины признали себя виновными в предъявленных обвинениях. Приговор может быть обжалован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com