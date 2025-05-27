Скандальный румынский политик Джорджеску уходит из политики
- 27.05.2025, 8:35
Он находится под следствием.
В Румынии скандальный ультраправый политики Келин Джорджеску объявил, что отходит от политической жизни и решил сохранить «нейтральную и равноудаленную позицию, без политической принадлежности».
Об этом пишет «Европейская правда».
Бывший кандидат в президенты заявил, что отныне он решил быть «пассивным наблюдателем общественной и общественной жизни» и хочет сосредоточить свое внимание и энергию на своей семье.
«Мир устал от конфликтов, войн, спешки, насилия и избытка политики. В Румынии преувеличенная политическая борьба привела к деполитизации. Когда внимание людей сосредоточено на политической борьбе, которая не имеет отношения к благосостоянию общества, это означает, что люди профессий, которые имеют важное значение для благосостояния страны, остаются на обочине. Таким образом, страна беднеет. Профессионализм строит страну, а политика ее ослабляет. Сегодня политика, кажется, заполнила все пространство», – сказал Джорджеску в видеообращении, размещенном на YouTube-канале Realitatea Plus.
Он поблагодарил тех, кто его поддерживал, а также тех, кто был против него.
Экс-кандидат в президенты подчеркнул, что его выход из политического процесса является личным выбором.
Напомним, Джорджеску находится под следствием по ряду обвинений, из которых самые серьезные – действия, направленные против конституционного строя.