ВСУ накрыли российский центр ФСБ

ВСУ накрыли российский центр ФСБ1
- 27.05.2025, 9:56
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На здание сбросили две бомбы.
Украинская военная авиация нанесла точечный удар по объекту российских спецслужб в Белгородской области, нанеся серьезный урон офицерам ФСБ.
Об этом сообщает Telegram-канал «Соняшник», специализирующийся на информации о действиях украинской авиации.
По данным источника, пилоты Воздушных сил ВСУ с истребителя МиГ-29 сбросили две высокоточные французские авиабомбы AASM Hammer на здание, в котором размещались российские силовики, в селе Глотово. Удар уничтожил крышу и часть этажей объекта.
Операцию сопровождал разведывательный беспилотник, который зафиксировал точное попадание.
По информации блогеров, здание находилось примерно в 5 км от украинской границы. Там могли находиться и сотрудники пограничной службы, которая в России подчиняется ФСБ.