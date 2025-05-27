ВСУ накрыли российский центр ФСБ 1 27.05.2025, 9:56

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На здание сбросили две бомбы.

Украинская военная авиация нанесла точечный удар по объекту российских спецслужб в Белгородской области, нанеся серьезный урон офицерам ФСБ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Соняшник», специализирующийся на информации о действиях украинской авиации.

По данным источника, пилоты Воздушных сил ВСУ с истребителя МиГ-29 сбросили две высокоточные французские авиабомбы AASM Hammer на здание, в котором размещались российские силовики, в селе Глотово. Удар уничтожил крышу и часть этажей объекта.

Операцию сопровождал разведывательный беспилотник, который зафиксировал точное попадание.

По информации блогеров, здание находилось примерно в 5 км от украинской границы. Там могли находиться и сотрудники пограничной службы, которая в России подчиняется ФСБ.

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