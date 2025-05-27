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NYT: Германия послала сигнал России и США

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  • 27.05.2025, 16:23
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NYT: Германия послала сигнал России и США

Страна берет на себя ответственность за безопасность Европы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц делает ставку на усиление вооруженных сил страны и ее активную роль в НАТО. Одним из символов этого курса стало развертывание в Литве первой полностью бронированной немецкой танковой бригады, постоянное присутствие которой за пределами Германии стало историческим прецедентом с конца Второй мировой войны, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Во время визита в Вильнюс Мерц подчеркнул, что Германия берет на себя ответственность за безопасность Европы: «В годы холодной войны мы могли рассчитывать на союзников — теперь наша очередь быть рядом». В столице Литвы на торжественной церемонии присутствовали сотни литовцев и около 700 немецких солдат.

Увеличение оборонных расходов стало приоритетом нового правительства. Германия выделяет масштабные средства на модернизацию армии, стремясь сделать Бундесвер самой мощной армией в Европе. Ожидается, что расходы на оборону достигнут 3,5% ВВП, а еще 1,5% пойдут на инфраструктуру. Это значительно превышает традиционные цели НАТО.

Министр обороны Борис Писториус активно продвигает реформы, в том числе идею частичного призыва по шведской модели. Он лично курировал создание бригады в Литве, включая обустройство школ и инфраструктуры для семей военных.

К 2027 году в Литве будет размещено до 4800 немецких солдат. По мнению аналитиков, это важный шаг к укреплению восточного фланга НАТО и сигнал готовности Германии играть более активную роль в обеспечении безопасности Европы.

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