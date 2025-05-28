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В Австралии океан вынес на пляж живую корову

  • 28.05.2025, 4:44
В Австралии океан вынес на пляж живую корову

Животное унесло в океан во время наводнения.

В Австралии корова выжила в бушующих волнах и оказалась на берегу вдали от дома. Об этом сообщает Fox News.

Живую корову вынесло на пляж Олд-Бар, расположенный примерно в 18 километрах от ее дома. Растерянное животное на песке нашла прохожая по имени Лейла Филипсон. Она сфотографировала его и опубликовала кадры в социальных сетях. Предполагается, что корову унесло в океан во время наводнения в штате Новый Южный Уэльс. С Филипсон связался владелец животного и забрал его.

Наводнение в Новом Южном Уэльсе произошло на фоне рекордных проливных дождей. Потоп повредил около 10 тысяч объектов недвижимости, оставил без дома приблизительно 50 тысяч человек и унес жизни пяти человек. Спасатели продолжают устранять последствия ливней.

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