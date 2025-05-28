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На белорусско-польской границе застряли около 200 афганцев

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  • 28.05.2025, 8:10
  • 2,804
На белорусско-польской границе застряли около 200 афганцев
Фото: Wesal TV

Некоторые находятся там до трех месяцев.

Около 200 афганцев застряли на границе Беларуси и Польши возле пункта пропуска «Брест». Они находятся на участке уже несколько недель. По данным издания Wesal TV, некоторые из них пребывают в этом районе до трех месяцев.

Мигранты называют приграничную зону «футбольным полем»: белорусские силовики, по их словам, избивают их и выталкивают в сторону Польши, а польские пограничники возвращают их обратно.

Как сообщает представитель семей застрявших афганцев, люди живут в экстремальных условиях — от 10 дней до нескольких месяцев. Среди них много пострадавших: у некоторых сломаны руки, разбиты лица и есть другие травмы. Мигранты страдают от перепадов температуры, питаются травой и листьями, а воду берут из болота.

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