На белорусско-польской границе застряли около 200 афганцев

На белорусско-польской границе застряли около 200 афганцев2
- 28.05.2025, 8:10
- 2,804
Некоторые находятся там до трех месяцев.
Около 200 афганцев застряли на границе Беларуси и Польши возле пункта пропуска «Брест». Они находятся на участке уже несколько недель. По данным издания Wesal TV, некоторые из них пребывают в этом районе до трех месяцев.
Мигранты называют приграничную зону «футбольным полем»: белорусские силовики, по их словам, избивают их и выталкивают в сторону Польши, а польские пограничники возвращают их обратно.
Как сообщает представитель семей застрявших афганцев, люди живут в экстремальных условиях — от 10 дней до нескольких месяцев. Среди них много пострадавших: у некоторых сломаны руки, разбиты лица и есть другие травмы. Мигранты страдают от перепадов температуры, питаются травой и листьями, а воду берут из болота.