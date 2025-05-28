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В названиях станций минского метро исчезли некоторые буквы

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  • 28.05.2025, 9:07
  • 6,224
В названиях станций минского метро исчезли некоторые буквы

В чем причина.

Пассажиры метро заметили, что на выходе из подземки в названиях некоторых станций «потерялись» буквы. В Минском метрополитене корреспонденту агентства «Минск-Новости» пояснили, что это плановая замена элементов.

На видео, снятом на выходе со станции метро «Кунцевщина», зафиксировано отсутствие первой буквы в названии. Автор сатирически предположил, что появилась новая станция либо элемент попросту украли. Однако в метрополитене опровергли безосновательные домыслы.

— Некоторые буквы в надписях на выходах из пешеходных переходов станций метро периодически теряют свой вид и разрушаются от неблагоприятных внешних факторов. В то же время все элементы обязательно должны соответствовать изначальному архитектурному решению. Поэтому буква демонтирована в качестве оригинала для последующего изготовления аналогичных букв в соответствии с определенным технологическим процессом, — рассказали на предприятии.

В этих же целях меняют некоторые буквы и на станции «Каменная Горка». Работы по восстановлению планируют завершить до 30 мая. На предприятии просят пассажиров с пониманием отнестись к временному отсутствию букв в надписях станций.

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