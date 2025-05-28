Крупнейшая частная авиакомпания РФ начала отменять рейсы из-за отсутствия запчастей к самолетам 6 28.05.2025, 18:55

5,338

Подробности.

Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») отменила рейсы из Новокузнецка в Москву и на ряде других маршрутов из-за проблем с поставками запасных деталей для своих самолетов, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе прямой линии. Он напомнил, что многие лайнеры перевозчика были закуплены за рубежом, поэтому после ввода авиасанкций за вторжение России в Украину обслуживать их стало сложно. По словам Середюка, S7 вынуждена «беречь ресурс» и ждать поставку запчастей «по другим схемам». Пока же пассажиры могут добраться до Москвы на самолетах «Аэрофлота». Также с начала июня авиасообщение между Новокузнецком и российской столицей будет обеспечивать лоукостер Smartavia. В самой S7 ранее объяснили решение о приостановке полетной программы по данному направлению «сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания», передает The Moscow Times.

По данным Flightradar24, парк авиакомпании насчитывает 104 самолета, 68 из которых — Airbus. При этом в конце ноября 2024 года источники «Коммерсанта» утверждали, что перевозчик больше не использует 31 из 39 лайнеров A320/А321neo возрастом от трех до семи лет. Эти самолеты оснащены американскими двигателями Pratt & Whitney (P& W) и составляют более трети парка S7. Среди простаивающих с 2023 года — все восемь А321neo и пять A320neo. Еще 18 лайнеров последнего типа были выведены в резерв с января по сентябрь 2024-го и сейчас находятся в базовых для перевозчика аэропортах Домодедово и Толмачево (Новосибирск).

В прошлом году производитель P& W отозвал двигатели со 140 самолетов из-за неисправности, обещая доработать их и вернуть покупателям, однако на российские авиакомпании из-за санкций это решение не распространяется. Ввозить обновленные двигатели обходными путями невозможно, поскольку PW1100G оборудован чипом, который отслеживает перемещение, писала НГС. В прошлом году S7 Technics заявила, что освоила капремонт двигателей, установленных на Boeing 737 и Airbus A320. Но работы с PW1100G сегодня проводит лишь производитель.

После начала войны в Украине S7 несколько раз урезала свою полетную программу. В декабре 2022-го авиакомпания отменила рейсы из Москвы в Екатеринбург, Нижневартовск и Надым. А в январе 2024-го сокращения коснулись восьми городов, в том числе были полностью отменены рейсы из Москвы в города-милионники Челябинск и Нижний Новгород. По некоторым данным, эти меры стали следствием проблем с обслуживанием авиапарка.

Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам самолеты и запчасти к ним, в также проводить техническое обслуживание уже имеющихся воздушных судов. В апреле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что в США зависли купленные ранее авиазапчасти на $500 млн и что Москва потребует их разблокировки в рамках переговоров о завершении войны в Украине. Министр отмечал, что правительство также намерено добиться от Airbus и Boeing признания ремонтных работ, которые российские компании провели на лайнерах Airbus и Boeing в условиях санкций. Такое обслуживание осуществлялось «без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей», пояснял он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com