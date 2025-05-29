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В Московской области раздавались взрывы

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  • 29.05.2025, 7:53
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В Московской области раздавались взрывы

Работа аэропорта «Внуково»приостановлена.

В ночь на 29 мая в Московском регионе прогремели взрывы на фоне работы систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщили жители ряда городов, а также российские официальные лица и СМИ, пишет New Voice.

В частности, была приостановлена работа московского аэропорта «Внуково», где введен так называемый план «Ковер» в связи с воздушной угрозой.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, противовоздушная оборона якобы уничтожила три беспилотника, которые пытались атаковать Московский регион. По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет, однако на местах падения обломков работают экстренные службы.

По информации российских Telegram-каналов, взрывы слышали в населенных пунктах Одинцово, Апрелевка и Звенигород. В сети также появились сообщения о повреждении здания жилого комплекса Миракс Парк на юго-западе Москвы, вероятно в результате попадания дрона.

Ранее, в ночь на 28 мая, в столице РФ уже фиксировали масштабную атаку беспилотников, которая вызвала панику среди жителей и временное прекращение авиарейсов.

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