В Московской области раздавались взрывы

В Московской области раздавались взрывы1
- 29.05.2025, 7:53
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Работа аэропорта «Внуково»приостановлена.
В ночь на 29 мая в Московском регионе прогремели взрывы на фоне работы систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщили жители ряда городов, а также российские официальные лица и СМИ, пишет New Voice.
В частности, была приостановлена работа московского аэропорта «Внуково», где введен так называемый план «Ковер» в связи с воздушной угрозой.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, противовоздушная оборона якобы уничтожила три беспилотника, которые пытались атаковать Московский регион. По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет, однако на местах падения обломков работают экстренные службы.
По информации российских Telegram-каналов, взрывы слышали в населенных пунктах Одинцово, Апрелевка и Звенигород. В сети также появились сообщения о повреждении здания жилого комплекса Миракс Парк на юго-западе Москвы, вероятно в результате попадания дрона.
Ранее, в ночь на 28 мая, в столице РФ уже фиксировали масштабную атаку беспилотников, которая вызвала панику среди жителей и временное прекращение авиарейсов.