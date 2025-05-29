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Ученые узнали, почему кошки так пристально обнюхивают незнакомцев

  • 29.05.2025, 9:05
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Ученые узнали, почему кошки так пристально обнюхивают незнакомцев

Пушистые питомцы способны отличить запах хозяина.

Японские ученые из Токийского университета сельского хозяйства провели необычный эксперимент, проливший свет на то, как домашние кошки воспринимают человеческие запахи. Результаты исследования, опубликованного в журнале PLOS One, показали, что пушистые питомцы действительно способны отличить запах хозяина от запаха незнакомца.

Команда провела тестирование с участием 30 домашних кошек. Питомцам предлагали понюхать пластиковые пробирки с тампонами, содержащими запахи их собственного хозяина (образцы брали из-под мышки, за ухом и между пальцев ног) либо совершенно незнакомого человека, либо отсутствие запаха (контрольная группа).

Наблюдения показали, что кошки тратили значительно больше времени на изучение незнакомых запахов. Более того, было обнаружено интересное различие в использовании ноздрей: сначала животные предпочитали нюхать правой ноздрей, но по мере привыкания к запаху переключались на левую. Это явление известно как латерализация.

«Это может свидетельствовать о латерализации обонятельной функции у кошек, когда разные полушария мозга специализируются на разных задачах», — пояснили авторы исследования.

Подобное ранее наблюдалось у собак, рыб и птиц.

Любопытно, что поведение животных во время эксперимента зависело от их пола и характера. Коты-самцы с невротичными чертами чаще возвращались к повторному обнюхиванию пробирок, в то время как более спокойные особи изучали запахи размеренно. У кошек-самок такой зависимости не выявили.

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