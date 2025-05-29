«Голоса критиков Трампа становятся все громче» 1 29.05.2025, 14:21

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Олег Белоколос

Все чаще президентом США недовольны его однопартийцы.

Cуд в США признал тарифы Трампа на импорт неконституционными. Коллегия из трех судей постановила, что президент превысил свои полномочия. Как повлияет на Трампа подобное решение? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— По информации, которая публикуется в СМИ, такое решение принял юридический орган федерального уровня, но не Федеральный суд. Это американский торговый суд со статусом федерального, но его нельзя назвать федеральным судом. Есть определенная разница в этих терминах. Это первое, что стоит отметить.

Второе — у администрации Трампа еще есть время обжаловать это решение. В чем, собственно говоря, суть спора? Этот американский торговый суд заявил, что ссылка на закон 1977-го года о чрезвычайных полномочиях не дает Трампу права вводить такие тарифы, какие он ввел. Потому что в этом законе речь идет об эмбарго и санкциях, а о тарифах вообще не упоминается.

В то же время юристы Трампа, представители министерства юстиции, утверждают, что это входит в его полномочия: президент, руководя внешними делами страны, обладает такими правами по Конституции. Точка в этом вопросе пока не поставлена окончательно.

Единственное, что отмечают эксперты и юристы, — это существенно влияет на позицию администрации Трампа, которая сейчас ведет переговоры с другими странами по поводу тарифов. Это негативный момент, но точка далеко не поставлена. Мое личное мнение: те страны, которые хотят продолжать торговые отношения с Соединенными Штатами — ведь речь идет о самом большом и богатом рынке в мире — будут вынуждены договариваться с администрацией Трампа о взаимоприемлемых тарифах.

Как будет складываться ситуация с Европейским союзом — пока неясно, споры продолжаются. Должны были ввести 50-процентные тарифы на европейский импорт, но пока отложили до июля. То есть переговоры продолжаются.

— Примечательно, что команду президента США покидает Илон Маск. Изменится ли баланс сил в окружении Трампа?

— Я эту информацию видел, но здесь пока стоит подождать, когда это произойдет на самом деле. Маск прощается, но формально пока не ушел. Покинет, но на данный момент не покинул. Честно говоря, пока не вижу здесь предмета для комментариев. Давайте дождемся, когда это произойдет, тогда и можно будет что-то комментировать.

Сейчас же можно только отметить, что там есть определенные разногласия по поводу законов, бюджетных расходов и общего видения. Но это нормально — у каждого человека есть свое видение, свое мнение.

— Все чаще республиканцы критикуют президента США за недостаточное давление на Россию. Могут ли в Республиканской партии возобладать те силы, которые принято называть «рейгановскими»?

— Здесь, опять же, стоит обратить внимание на количество представителей Республиканской партии, которые выражают сомнения в правильности выбранной Трампом тактики в отношении России. Эти голоса становятся все громче и звучат все чаще.

Смогут ли они повлиять на позицию администрации президента США? С одной стороны — смогут, а с другой — не смогут. Почему смогут? Потому что президент Соединенных Штатов не может не прислушиваться к голосу общественности — так устроена система. Это напрямую влияет на его личный рейтинг и рейтинг партии. Особенно если критика исходит от республиканцев, к ней приходится прислушиваться.

Будет ли Трамп менять свою тактику в ближайшее время? Пока сложно сказать. Похоже, он держится до последнего, не хлопая дверью, не выходя из переговорного процесса. Возможно, хочет сохранить лавры какого-то миротворца. Посмотрим, у меня лично большие сомнения по этому поводу.

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