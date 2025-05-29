Цены на нефть снова «штормит» из-за пошлин Трампа 29.05.2025, 15:18

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Несмотря на ожидаемое увеличение добычи нефти ОПЕК+.

Цены на нефть снова выросли примерно на 1 доллар за баррель в четверг после того, как американский суд заблокировал большинство повышенных пошлин президента Дональда Трампа, и на фоне потенциальных санкций США, которые могут ограничить поставки российской нефти на рынок, сообщает Reuters (перевод - «Униан»).

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,12 доллара, до 66,02 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 1,14 доллара, до 62,98 доллара за баррель.

Торговый суд США решил, что Трамп превысил свои полномочия, введя пошлины на импорт из стран-торговых партнеров США.

- Рынки настроены позитивно после того, как Дональда Трампа постигла неудача с пошлинами... Это решение будет способствовать увеличению спроса на нефть, - сказал главный аналитик SEB по сырьевым товарам Бьярне Шилдроп.

В то же время некоторые аналитики отмечают, что тренд может измениться, поскольку администрация Трампа уже заявила, что будет подавать апелляцию на решение суда о блокировании повышенных пошлин.

Поддерживают рост цен на нефть опасения относительно возможных новых санкций на российское сырье, а также прекращение добычи нефти в Венесуэле компанией Chevron.

- С мая по август данные указывают на конструктивный, бычий тренд (стабильное повышение цен? - Прим.), когда спрос на нефть будет опережать предложение, - сказал руководитель отдела сырьевых рынков Rystad Energy Мукеш Сахдев. Он ожидает, что рост спроса будет опережать рост предложения на 600 000-700 000 баррелей в сутки.

Сдерживает цены на «черное золото» от роста ожидание нового увеличения добычи нефти ОПЕК+.

- Мы предполагаем, что группа договорится о еще одном значительном увеличении поставок на 411 000 баррелей в сутки. Мы ожидаем подобного увеличения до конца третьего квартала, поскольку группа сосредотачивает свое внимание на защите доли рынка, - отмечают аналитики ING в своей записке.

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