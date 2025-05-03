«Байкеры Путина» едут в Беларусь 2 3.05.2025, 14:59

Что они будут здесь делать, власти не знают.

Клуб «Ночные волки» начал свою традиционную пропагандистскую акцию, приуроченную ко Дню Победы. Один из маршрутов байкеров, поддерживающих войну в Украине, пролегает через Беларусь. При этом, как выяснил «Белсат».

Мотопробег «Ночных волков» называется «Дороги Победы – пламя памяти 2025». На афише акции, объявленной международной, – латинская буква Z, один из символов российской агрессии в Украине.

Марш предусматривает четыре этапа, один называется «Россия – Беларусь«. Он стартовал в Москве 26 апреля. Извилистым маршрутом через ряд российских городов и аннексированный Крым байкеры должны приехать в нашу страну и посетить Минск, Хатынь и Брест.

Мемориальный комплекс «Хатынь» находится в Логойском районе, однако в райисполкоме корреспонденту «Белсата» как частному лицу признались, что о визите сторонников войны в Украине знают только из СМИ:

«Пока писем не приходило, пока это только общедоступная информация. Пока на уровне слухов, не более того. Если будет документ, можно будет об этом разговаривать».

В Логойском райисполкоме при этом отметили, что их всегда информируют о делегации, которые посещают Хатынь. Там бы знали также, если бы «Ночным волкам» запретили бы акцию:

«Нас информируют о происходящем в Хатыни, какие делегации посещают. Сейчас же в целом нет информации. А если был бы запрет, нас бы тоже проинформировали».

В Брестском горисполкоме, куда корреспондент «Белсата» обратился как местный житель, тоже ничего не знают о планах российских байкеров. Там сказали только, что «чуть позже будет афиша», и не ответили на вопрос, согласован ли с властями визит «волков» и в целом что те будут делать в Бресте. Чиновница посоветовала только «следить за нашим Telegram-каналом «Любимый Брест», где будет вся информация».

Издание «BILD на русском» ранее написало, что байкеры хотят отметить 9 мая в советском мемориале Трептов-парк в Берлине, однако «остается неясным, удастся ли им въехать в ЕС».

Похоже, что на территорию Евросоюза «волки» прорываться и не будут, так как этапом мотопробега «Европа» предусматривается маршрут из Словакии через Чехию в Германию. Эту часть пробега устраивают представители европейского отделения клуба, и они уже начали свой марш. Мотоциклисты посещают памятные места, связанные со Второй мировой войной, возлагают цветы и фотографируются с флагами России, Чехии, Словакии, Германии и советским флагом.

Планируется, что акция завершится 9 мая в Брестской крепости и параллельно – в Берлине, в Трептов-парке.

Клуб «Ночные волки» называют националистическим и ультрапатриотичным. Организация под санкциями США и Канады еще с 2014 года за поддержку аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

В 2022 году санкции против клуба ввел Евросоюз, обвинив байкеров в поддержке полномасштабной войны в Украине, распространение антиукраинской и пророссийской пропаганды.

В 2015, 2016, 2017 и 2018 годах «Ночные волки» пытались устраивать марши из Москвы в Берлин через Брест, однако польские пограничники их не пускали.

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