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Российские солдаты сбежали с позиций под Херсоном

  • 3.05.2025, 15:16
Российские солдаты сбежали с позиций под Херсоном
иллюстративное фото

Обнаружена интересная деталь.

С позиций во временно оккупированной Херсонской области сбежали 12 российских солдат. Они переодеты в гражданское.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Так, агент движения «АТЕШ» из числа военнослужащих ВС РФ сообщает о побеге 12 сослуживцев в одном из оккупированных районов Херсонской области.

«Все они самовольно покинули передовые позиции и сбежали в неизвестном направлении - вероятно, не видя иного способа сохранить себе жизнь», - говорят партизаны.

На месте побега осталось множество оружия, военная форма и личные вещи российских военнослужащих.

«Дезертиры переоделись в гражданскую одежду и сейчас разыскиваются по всей временно оккупированной территории Украины. Их подразделение поднято по тревоге, начаты массовые допросы сослуживцев», - констатируют в «АТЕШ».

Интересная деталь

Среди дезертиров - гражданин Молдовы, представитель гагаузской национальной меньшинства, завербованный через скрытый рекрутинговый центр ВС РФ, действующий на территории Гагаузии.

«Россия продолжает использовать уязвимые слои населения и беднейшие регионы, превращая людей в пушечное мясо», - констатируют в «АТЕШ».

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