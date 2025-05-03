Российские солдаты сбежали с позиций под Херсоном
- 3.05.2025, 15:16
Обнаружена интересная деталь.
С позиций во временно оккупированной Херсонской области сбежали 12 российских солдат. Они переодеты в гражданское.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
Так, агент движения «АТЕШ» из числа военнослужащих ВС РФ сообщает о побеге 12 сослуживцев в одном из оккупированных районов Херсонской области.
«Все они самовольно покинули передовые позиции и сбежали в неизвестном направлении - вероятно, не видя иного способа сохранить себе жизнь», - говорят партизаны.
На месте побега осталось множество оружия, военная форма и личные вещи российских военнослужащих.
«Дезертиры переоделись в гражданскую одежду и сейчас разыскиваются по всей временно оккупированной территории Украины. Их подразделение поднято по тревоге, начаты массовые допросы сослуживцев», - констатируют в «АТЕШ».
Интересная деталь
Среди дезертиров - гражданин Молдовы, представитель гагаузской национальной меньшинства, завербованный через скрытый рекрутинговый центр ВС РФ, действующий на территории Гагаузии.
«Россия продолжает использовать уязвимые слои населения и беднейшие регионы, превращая людей в пушечное мясо», - констатируют в «АТЕШ».