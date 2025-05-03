В ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в июне 3.05.2025, 15:30

2,414

Что теперь будет с доходами Кремля?

Саудовская Аравия как один из самых значимых игроков нефтяного картеля ОПЕК+ пролоббировала увеличение добычи нефти среди стран объединения на будущий месяц на те же 411 000 баррелей в день.

Такой шаг, предпринятый месяцем ранее, уже привел к падению цен на черное золото меньше 60 долларов. И хотя стоимость немного подскочила до 61 «зеленого» за баррель, после нынешней договоренности, заключенной в субботу, вряд ли стоит ждать нового повышения.

Как пишет Bloomberg, формальной причиной увеличения добычи саудиты называют поведение Ирака и Казахстана, которые якобы демпингуют на рынке и нарушают предварительные квоты.

В то же время издание отмечает, что таким образом Эр-Рияд торгуется с администрацией Трампа - он заявлял о намерении «бурить» в США и уменьшить цену нефти и ее производных.

Отметим, что накануне Америка согласовала контракт на продажу Саудовской Аравии оружия на 3,5 миллиарда долларов – это, в том числе, ракеты различных типов.

Такой обмен «реверансами» происходит на фоне будущего визита Трампа к арабским принцам и шейхам, намеченный на ближайшие дни. Американский лидер, кроме саудитов, намерен также посетить ОАЭ и Катар.

Bloomberg отмечает, что стоимость нефти уже достигла минимального потолка за 4 года. Это может поставить в затруднительное положение российского диктатора Путина в плане финансовой подпитки войны против Украины.

В бюджете РФ заложена цена более 70 долларов за баррель, и дефицит от продажи этого ископаемого, даже при использовании теневого флота, работающего в обход санкций, может вызвать негативный экономический эффект в России – и это мягко сказано.

Пока что в Москве официально не отреагировали на повышение уровня добычи саудитами. Но аналитики Bloomberg пишут, что Путин очень нуждается в нефтяных доходах для продолжения агрессии против Украины. Возможно, он рассчитывает на торги с Трампом, о завершении войны на нефтяном поле - отмена санкций и сокращение добычи ОПЕК+ в обмен на мир.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com