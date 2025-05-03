Стало известно, сколько раз с начала года мигранты пытались прорваться из Беларуси в страны ЕС 3.05.2025, 18:59

Анализ оперативных данных пограничных служб.

Страны ЕС, граничащие с Беларусью, за 4 месяца 2025 года пресекли не менее 8 444 попыток нелегальной миграции, пишет «Позірк».

Из анализа оперативных данных пограничных служб, издание посчитало, что показатель текущего года на 24,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (11 119), и на 20,8% меньше, чем за четыре месяца 2023 года (10 800).

За 2025 год Польша чаще всего сталкивалась с нелегальной миграцией со стороны Беларуси: не менее 5 889 случаев (9 341 было в 2024 году, 7 799 в 2023-м). Латвия в 2025-м пресекла не менее 1 991 попыток (1 595 в 2024-м, 2 084 в 2023-м), на границе с Литвой известно 564 случаях (183 в 2024-м, 917 в 2023-м).

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