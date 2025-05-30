В Гватемале нашли неизвестный до сих пор город майя 30.05.2025, 8:58

1,270

иллюстративное фото

Ему почти 3000 лет.

Археологи обнаружили на севере Гватемалы руины города майя возрастом почти 3000 лет, с пирамидами и памятниками, которые указывают на то, что он был важным церемониальным местом. Об этом пишет The Guardian.

Цивилизация майя возникла около 2000 г. до н. э. и достигла своего расцвета между 400 и 900 гг. н. э. на территории современных юга Мексики и Гватемалы, а также в некоторых частях Белиза, Сальвадора и Гондураса.

Город Лос-Абуэлос, что в переводе с испанского означает «Бабушки и дедушки», найден в 21 км от важного археологического памятника Уашактун в северном департаменте Петен в Гватемале. Об этом рассказали в министерстве культуры страны.

Найденные руины датируются примерно 800–500 гг. до н. э. Археологи полагают, что это место было «одним из древнейших и важных церемониальных центров» цивилизации майя в джунглях Петена недалеко от границы с Мексикой.

Город получил свое название от двух человекоподобных скульптур «родовой пары», найденных на этом месте.

В министерстве заявили, что фигурки, датируемые периодом между 500 и 300 годами до н. э., «могут быть связаны с древними ритуальными практиками поклонения предкам».

Город, площадь которого составляет около 16 кв. км, был обнаружен гватемальскими и словацкими археологами в ранее малоисследованных районах парка Уашактун. Они также обнаружили пирамиду высотой 33 метра с фресками и «уникальной системой каналов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com