Украинская разведка ударила по российским морпехам во Владивостоке

Украинская разведка ударила по российским морпехам во Владивостоке6
- 30.05.2025, 14:37
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Прогремели два взрыва.
В российском Владивостоке утром в пятницу, 30 мая, прогремели взрывы в районе дислокации десантно-штурмового батальона 155 бригады морской пехоты РФ. По данным источников NV, это стало следствием спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.
Известно, что в российском городе прогремели по меньшей мере два взрыва вблизи бухты Десантная. Один — в районе КПП, а второй — в месте пребывания личного состава и командования воинской части 30926.
По данным источников NV, ГУР поразило живую силу, военную технику и спецсредства оккупантов.
По данным из местных пабликов, после взрыва на место прибыли по меньшей мере 10 карет скорой помощи и эвакуационных вертолет. С территории воинской части Уралами вывозят поврежденную технику.