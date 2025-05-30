Нина Багинская принесла на суд диск с заявлением Лукашенко 1 30.05.2025, 14:53

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Фото: Belsat

78-летней женщине грозит реальное лишение свободы.

В 10.30 в суде Первомайского района Минска начался суд над активисткой Ниной Багинской. На судебное заседание по делу 78-летней женщины никого не пустили, в том числе представителей дипломатических миссий. Такое решение принял судья Максим Трусевич, который выносил политически мотивированные приговоры десяткам активистов, пишет «Белсат».

Нина Багинская принесла с собой на заседание диск с записью речи Александра Лукашенко. 20 октября 2020 года он сказал про активистку:

«Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую убрать, то оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню Нину Багинскую, в шутку говорю, она еще ходила в службе безопасности Позняка работала. Ну, молодец. Она убежденный человек. Она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек и ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут».

У Нины Багинской большие проблемы со здоровьем — она имеет ряд тяжелых хронических заболеваний. Все документы, подтверждающие диагнозы, находятся на руках.

Скорее всего приговор по делу будет оглашен уже сегодня. Неизвестно, пустят ли кого на оглашение приговора. Нине Багинской грозит реальное лишение свободы, но возможно, суд сможет учесть тяжелое физическое состояние женщины, ее возраст и вынесет наказание без направления Багинской за решетку.

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