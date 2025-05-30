В Беларусь из РФ прибыла партия вертолетов Ми-35М
- 30.05.2025, 15:27
Их разместят в Мачулищах.
Российские военно-транспортные вертолеты Ми-35М прибыли в Беларусь.
Поставка осуществлена «в рамках «военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией», сообщила 30 мая пресс-служба Министерства обороны.
Партия вертолетов поступила в 50-ю смешанную авиационную базу в Мачулищах под Минском и в ближайшее время заступит на боевое дежурство.
Ми-35М — это модернизированная версия боевого вертолета Ми-24.