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В Беларусь из РФ прибыла партия вертолетов Ми-35М

  • 30.05.2025, 15:27
В Беларусь из РФ прибыла партия вертолетов Ми-35М

Их разместят в Мачулищах.

Российские военно-транспортные вертолеты Ми-35М прибыли в Беларусь.

Поставка осуществлена «в рамках «военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией», сообщила 30 мая пресс-служба Министерства обороны.

Партия вертолетов поступила в 50-ю смешанную авиационную базу в Мачулищах под Минском и в ближайшее время заступит на боевое дежурство.

Ми-35М — это модернизированная версия боевого вертолета Ми-24.

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