Казахстан отказался вступать в БРИКС

Казахстан отказался вступать в БРИКС10
- 30.05.2025, 18:56
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Президент Токаев заявил, что у БРИКС «нет ни устава, ни секретариата, ни программ».
Казахстан не планирует присоединяться к БРИКС, заявил в интервью Al Jazeera президент республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, он руководствуется «прагматическими» соображениями и считает достаточным статус партнера организации. Токаев отметил, что вопрос заключается в полезности полноценного членства, и обратил внимание, что у БРИКС «нет ни устава, ни секретариата, ни программ». «Давайте посмотрим, насколько эффективной будет БРИКС как международная организация. Пока Казахстан останется наблюдателем, а дальше время покажет», — заключил он.
В октябре 2024 года советник президента Берик Уали говорил, что Казахстану поступали предложения о вступлении в БРИКС, однако Токаев решил воздержаться от такого шага, в том числе из-за «аспектов, касающихся перспектив развития объединения». Уали тогда подчеркнул, что целесообразность присоединения к БРИКС рассматривалась «с точки зрения национальных интересов Казахстана», и президент отдал предпочтение ООН «как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы»
Казахстан стал партнером БРИКС с 1 января 2025 года. Сама организация появилась в 2006 году, сейчас в нее входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южноафриканская республика, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. С февраля БРИКС поставил на паузу прием новых членов, объяснив это «институциональными проблемами», возникшими в связи с увеличением числа участников.
Заявление о прекращении расширения БРИКС прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа обложить страны объединения стопроцентными пошлинами за попытки создать новую валюту и отойти от доллара. После этого Россия, которая активно продвигала данную идею с начала вторжения в Украину, открестилась от проекта. А уже 13 февраля американский лидер объявил, что «БРИКС мертв».